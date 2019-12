-"UZUN NAMLULU SİLAH ADİ OLAYLARDA DA KULLANILABİLİYOR" İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıda Kalaşnikof marka silah kullanılmasının ''terör saldırısı'' algısına sebebiyet verebileceğini belirterek, ''Sırf silahın mahiyetinden dolayı 'şu yapmıştır, şunları yapmıştır' dememiz söz konusu olamaz'' dedi. İstanbul Valisi Mutlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'la birlikte, İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırıyla ilgili olarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Saldırının saat 00.30 sularında sanatçının programından sonra Büyükdere Caddesi'nde aracının içinde gerçekleştiğini belirten Mutlu, araçta kendisi, şoförü, asistanı ve bir de arkadaşı olmak üzere 4 kişi bulunduğunu kaydetti. Arkadan gelen ve içinde iki kişi bulunan araçtan uzun namlulu silahla ateş edildiğini ifade eden Mutlu, 11 el ateş edildiğini, Tatlıses'in aracına isabet eden 4 mermiden birinin Tatlıses'in, diğerinin asistanının yaralanmasına neden olduğunu belirtti. İbrahim Tatlıses'e ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Mutlu, emniyet teşkilatının çalışmalarını sürdürdüğünü ve şu ana kadar saldırının mahiyeti konusunda netleşmiş herhangi bir bilgi bulunmadığını kaydetti. İstanbul Valisi Mutlu, ''Failleri bulmak için gayret ediyoruz. Failler bulunduktan sonra yapılacak sorguları çerçevesinde mahiyetini net olarak kamuoyuyla paylaşacağız'' dedi. Bir gazetecinin ''Terör saldırısı mı?'' sorusu üzerine Mutlu, ''Net olarak böyle bir şey söylememiz mümkün değil. Bağlayıcı olmadan bütün yönleriyle değerlendirme yapılacak. Öncelikle failleri bulmamız lazım. Failleri bulduktan sonra'' yanıtını verdi. Vali Mutlu, İbrahim Tatlıses'in tehdit edilip edilmediği konusunda da kendilerine ulaştırdığı herhangi bir bilgi ve talep bulunmadığını belirterek, Tatlıses'in emniyet teşkilatında daha önce görev yapmış olan ve emekli olan personelden oluşan koruma ekibi bulunduğunu kaydetti. Mutlu, 11 merminin de tek silahtan çıktığını, silahın Kalaşnikof olduğunu, bu bilgilerin netleştiğini söyledi. -SİLAHIN MAHİYETİ- Bir gazetecinin, ''Emniyet birimleri bu saldırıyı örgüt gibi mi bireysel bir saldırı olarak mı değerlendiriyor?'' sorusu üzerine Mutlu, ''Şu anda böyle bir açıklama yapmıyoruz. Her olayda olduğu gibi bütün yönleriyle tetkik edeceğiz. Emniyet bütün ihtimaller üzerinde duracak ve öncelikle de failleri tespit etmeye çalışacak. Arkadaşlarımız bu konuyla ilgili şu anda yoğun mesai yapıyorlar'' dedi. İstanbul Valisi Mutlu, saldırıda Kalaşnikof kullanıldığı hatırlatılarak ''bunun terör saldırısı olarak değerlendirilip değerlendirilmediğinin'' sorulması üzerine ''Böyle bir algılamaya sebebiyet verebilir ama sırf silahın mahiyetinden dolayı 'şu yapmıştır, şunlar yapmıştır' dememiz söz konusu olamaz. Çünkü uzun namlulu silah dediğimiz, özellikle Kalaşnikof farklı olaylarda da adi olaylarda da kullanılabilen türde bir silahtır'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''saldırganların Kuzey Irak'tan geldiklerinin söylendiğini'' hatırlatması üzerine de Mutlu, böyle bir şeyi söyleyebilmek için öncelikle failleri belirlemeleri gerektiğini ancak ondan sonra bunu söyleyebileceklerini ifade etti. -HER TÜRLÜ TEKNOLOJİDEN YARARLANILIYOR- İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da İbrahim Tatlıses ile sevenlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. ''Polisimiz her türlü teknolojiden de yararlanarak her türlü delili değerlendiriyor. Mutlaka sonuca ulaşacağız, buna inanıyoruz. Bu en önemli işlerimizden bir tanesi. Tek araç, tek silah ve araçta iki kişi görünüyor. Şimdilik söylenebilecek bunlar. Yerli bir araç. Her türlü ihtimal göz önünde bulundurularak çalışmalar yapılıyor'' diyen Çapkın, faillerin il dışına çıkmasına yönelik de her türlü araştırmanın yapıldığını, araçla ilgili bilgilerin de değerlendirildiğini söyledi. Çapkın, görüntü kaydıyla ilgili olarak şimdilik açıklama yapmayacaklarını belirtti. -TATLISES'İN ARACI SERVİSE GÖNDERİLDİ Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıda otomatik silahla 4 kurşunun isabet ettiği araç, kaportasında kalan kurşunun çıkarılması için servise gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Gayrettepe'deki yerleşkesinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, saldırı sırasında Tatlıses'in şoförü Hakan Çalışkan'ın kullandığı 34 AP 3843 plakalı lüks araçta detaylı inceleme yapıldı. Daha sonra araç, Trafik Vakfına ait bir çekici ile kaportasında kalan bir kurşunun çıkarılması için servisine gönderildi. -TATLISES'E YÖNELİK SALDIRI PROTESTO EDİLDİ Atatürk Bulvarı'ndaki Belediye Binası önünde toplanan bir grup, ellerinde sanatçının posterleri ve ''Tatlıses'e uzanan eller kırılsın'', ''Hepimiz İbo'yuz'' yazılı dövizlerle bir süre saldırıyı kınayan sloganlar attı. Bir süre kurulduğu belirtilen İbrahim Tatlıses'i Sevenler Derneği Başkanı Tevfik Dedecan, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, silahlı saldırıyı kınadıklarını söyledi. Olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Dedecan, ''İbrahim Tatlıses, dünyaya mal olmuş önemli bir sanatçıdır. Tatlıses'e yapılan silahlı saldırı bizlere yapılmıştır. Kendisine Allah'tan şifa diliyoruz. Faillerin bir an evvel bulunmasını istiyoruz'' dedi. Gruptakilerden bazılarının açıklama sırasında ağladığı görüldü. Şanlıurfa Ticaret Merkezinde toplanan bir grup da Tatlıses'e yönelik saldırıyı protesto edip, kınadı. Saldırıyla ilgili açıklama yapan grup, bir süre ''Tatlıses'e uzanan eller kırılsın'' şeklinde slogan attı. Öte yandan Şanlıurfa Belediyesince ''8 Mart Dünya Kadınlar Günü'' etkinlikleri kapsamında bugün yapılması planlanan ''Sıra Günü'' saldırı nedeniyle iptal edildi. -SALDIRI SURİYELİ HAYRANLARINI ÜZDÜ İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırı Suriyeli hayranlarını üzdü. Saldırıdan üzüntü duyan hayranlar, sanatçının bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi. Tatlıses'in hayranlarından İmad Hasan, saldırıya çok üzüldüğünü ve şaşırdığını belirterek, "İbrahim Tatlıses'i çok severim. Çok şaşırdım gerçekten, çok üzüldüm. Böyle başarılı bir insana, böyle bir saldırı olması buradaki herkesi üzdü" dedi. Şam'da konser vermesi için birkaç ay önce Tatlıses ile temas kurduklarını anlatan Hasan, Tatlıses'in bu talebe olumlu baktığını söyledi. Hasan, "İbrahim Tatlıses, Şam'a hiç gelmemiş. Türkiye'ye gidip İbrahim Bey ile temasımızı sağlayan kişi ile görüşecektik ve burada konser vermesi işini netleştirecektik. Bu saldırının arkasında ne var, kimler var bir tarafa, sonuçta büyük bir sanatçıdır ve önemli bir insandır. Suriye'de de çok sayıda hayranı var" diye konuştu. Hasan, Suriye'de binlerce hayranı olmasına karşın Tatlıses'in sadece bir kez Halep kentinde konser verdiğini ve stadyumda gerçekleşen konsere 25 bin kişinin katıldığını söyledi. -"NE SÖYLEDİĞİNİ ANLAMIYORUM, AMA HAYRANIM"- Tatlıses'in hayranlarından Ali Osman, "Ona karşı nasıl böyle bir saldırı olur, gerçekten anlamıyorum" dedi. Çocukluğundan itibaren Tatlıses'in filmlerini izlediğini ve şarkılarını dinlediğini anlatan Osman, "Şarkılarında ne söylediğini anlamıyorum, ama hayranıyım. Onu çok seviyorum. Çocukluğumdan beri ne zaman kaset çıkarırsa hemen alırım" diye konuştu. Muhammed Hurşit de silahlı saldırı karşısında şok olanlar arasında yer alıyor. Hurşit, Tatlıses'in şarkılarının yanı sıra insani yönüyle de önemli biri olduğunu belirterek, "İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur. Bütün arkadaşlarım benim gibi üzgün. Hayatını kaybetmesi halinde İstanbul'a tabii ki gideriz" dedi. Kaset ve CD dükkanı olan Beşşar El Horani ise İbrahim Tatlıses'in Suriye'de çok sevildiğinin, satılan CD'lerinin sayısı dikkate alındığında ortada olduğunu söyledi. -ORTAĞI TATLISES İÇİN SERVETİNİ VERMEYE HAZIR Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Irak'ın kuzeyindeki ortağı Rujdi Said Kadir, dün gece silahlı saldırıya uğrayan sanatçının iyileşmesi için "bütün servetini vermeye" hazır olduğunu söyledi. Kadir yaptığı açıklamada, saldırıdan dolayı üzüntüsünü dile getirerek, "kardeş" olarak nitelendirdiği İbrahim Tatlıses ile geçen hafta yeni projeleri görüşmek üzere İstanbul'da bir araya geldiğini anlattı. İbrahim Tatlıses ile bazı projelerde ortaklığı olduğunu kaydeden Kadir, "Kendi gücümüzle ben ve İbrahim Tatlıses, 'Deşti Beheşt Tatlıses' konutlarını bölgenin en büyük projesi yapmaya çalıştık. Bundan dokuz gün önce İstanbul'da kendisiyle görüştüm. Önce beni İbo Show'a davet etti. Orada görüştük, sonra beni yeni açtığı çiğ köfte lokantasına götürdü. Ben de orada kendisine yeniden elde ettiğimiz Tatlıses Bingo lisansını yenilediğim belgeyi gösterdim, buna çok sevindi" dedi. Ekonomide doktora sahibi Kadir, İstanbul'daki görüşme sırasında Tatlıses'in bu seçimde milletvekili olma isteğini dile getirdiğini ifade etti. Kendilerinden ev alan ailelere yönelik olarak önümüzdeki hafta bir kutlama düzenleme planı yaptıklarını belirten Kadir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben Erbil'e döndüğümde onun da buraya gelmesini bekliyordum. Türkiye hükümetinin çok güçlü bir polis gücü var ve gerçekleri gün yüzüne çıkaracağından eminim. Tatlıses benim ortağım olmadan önce de dostumdu, kardeşimdi. Kendileriyle çok güzel bir aile ilişkimiz var. Dünyada benden daha fazla üzülen olduğunu zannetmem. Ben bütün servetimi onun yeniden o güzel gülümsemesini görmek için hiç düşünmeden vermeye hazırım. Yüce Allah İbrahim Tatlıses'in o güzelim gülümsemesini bize bir daha göstersin ve onu bize bağışlasın."