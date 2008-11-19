"Üzerimizde baskı yok"



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyun kalitesini yükselterek kazanma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Üzerimizde bir baskı da yok" dedi.



Ersun Yanal, hafta sonunda Sivasspor'la oynayacakları zorlu karşılaşma için kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Ligin sonuna kadar bu tablonun devam etmesini istediklerini belirten Ersun Yanal, şöyle devam etti:



"Oyuncularımızın bir takım eksiklikleri kapatmaları ve sonuç almasını bilmeleri, bizim için sevindirici. Ligin genel ortalaması içinde Trabzonspor olarak istediğimizi alıyoruz. Biz yüksek oyun kimliğimizi daha sık aralıklarla sahaya yansıtabilmeyi becermeliyiz. Üzerimizde bunu engelleyecek hiç bir baskı yok. Çünkü baskı denebilecek durumu yaratabilecek herhangi bir problem söz konusu değil. Yönetimimizle, futbolcularımızla ve diğer diyaloglarımızla gayet doğru bir şekilde ilerliyoruz. Şu an sadece takımımızla istediğimiz noktalara gelmek için uğraşıyoruz."



"YABANA ATILACAK RAKİP YOK"



Ligde 4-0 kazandıkları Büyükşehir Belediyespor maçı da dahil rakiplerinin oyun disiplininden kopmadan oynadığını belirten Ersun Yanal, "Hafta sonunda oynayacağımız Sivasspor dahil, oynayacağımız Kayserispor, Eskişehirspor, Bursaspor, Ankaraspor ve Gaziantepspor, hiç de yabana atılmayacak güçte ekipler. Ligin bu şekilde çok daha renkli olacağı inancındayız" diye konuştu.



"TARAFTARIN KATKISI İNKAR EDİLEMEZ"



Trabzonspor taraftarının gösterdiği ilgi ve inancın alınan sonuçlarda büyük katkısının olduğunu da belirten Ersun Yanal, "Onların bize olan inancı ve kazanma duygusu, bize önemli bir sinerji olarak geri dönmekte ve takıma büyük katkı sağlıyor. Takımlarına gösterdikleri sabır ve tevazu, bizlere bir kat daha sorumluluk yüklüyor. Bunun sürmesini bekliyoruz" dedi.



HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR



Trabzonspor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına bugün tesislerinde yaptığı çalışmayla devam etti. Milli takımlarda bulunan Ceyhun, Serkan, Song ve Yattara'nın katılmadığı antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Selçuk, takımdan ayrı düz koşu yaptı.



İki gruba ayrılan futbolculardan yedek ağırlıklı kadro, düz koşu, diğer futbolcular, yarı sahada gol çalıştı. Antrenman sırasında hücum organizasyonlarına ağırlık veren Ersun Yanal ve futbolcuların neşeli oluşu dikkati çekti.



SELÇUK'UN DURUMU İYİYE GİDİYOR



İdari Menajeri Caner Çuvalcıoğlu, takımdan ayrı olarak düz koşu yapan Selçuk'un Sivasspor maçına yetişme ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı, "Şu anda sakatlığı iyiye doğru gidiyor. Çok büyük bir aksaklık olmazsa Sivasspor maçında sahadaki yerini alacak" dedi. Caner Çuvalcıoğlu, milli takım kampına katılan Yattara'nın bu akşam, Ceyhun ve Serkan'ın yarın, Song'un ise cuma günü takıma katılacağını söyledi.



