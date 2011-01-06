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"ÜZERİMDE BOMBA VAR" DİYEN YOLCU EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A)

06 Ocak 2011 00:31

-"ÜZERİMDE BOMBA VAR" DİYEN YOLCU EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - THY'nin Oslo-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında üzerinde bomba olduğunu söyleyen bir kişi etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, THY'nin TK 1754 sefer sayılı Oslo-İstanbul seferini yapan ve içinde biri çocuk 60 yolcu ile 7 kişilik mürettebat bulunan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı İstanbul Atatürk Havalimanına iniş için alçaldığı sırada, Bulgaristan hava sahasında, kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcu, üzerinde bomba olduğunu söyleyerek kokpite yöneldi. Yolcu, uçaktaki görevliler tarafından etkisiz hale getirildi.  Uçak, Atatürk Havalimanına saat 21.00 sıralarında sorunsuz şekilde iniş yaptı.  Söz konusu yolcu, polis ekipleri tarafından apronda uçaktan alınarak, Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü. 

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