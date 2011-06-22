-"UZAY İSTASYONU KAOSTA" ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Genel Direktörü Jean Jacques Dordain, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) seferlerin, katılımcı ülkelerin astronot ve erzak taşınması konusundaki anlaşmazlığı yüzünden "keşmekeş" içinde olduğunu bildirdi. Jean Jacques Dordain, Paris Havacılık Fuarı'ndan yaptığı açıklamada, uzay istasyonunun, kendisinin "görkemli bir başarı" olmasına karşılık, proje planlamadaki keşmekeş yaklaşım yüzünden büyük zarar gördüğünü belirterek, katılımcı ülkelerin yetkililer arasındaki görüşme eksikliği ve Amerikan uzay mekiklerinin emekliye ayrılacak olmasından ötürü Temmuz'dan itibaren Rusya'nın UUİ'ye astronot getirip götürecek tek ülke olacağını söyledi. "İyi bir durumda değiliz, sadece sorunların üzeri örtülüyor" diyen Dordain, UUİ'nin, beş ortak ülke arasındaki örnek işbirliği olduğunu ancak büyük bir hata yaptıklarını ve yeterince müzakere etmediklerini ifade etti. Dordain, katılımcı her ülkenin nakil siyasetini bireysel zeminde haklı çıkaran tek yanlı karar aldığını ancak diğer ülkelerin olanaklarının geniş çerçevede değerlendirilmediğini ve bu nedenle bir anarşi durumunun söz konusu olduğunu dile getirdi. Avrupa'nın Automated Transfer Vehicle (ATV) ve Japonya'nın H-II Transfer Vehicle (HTV) adı verilen insansız uzay araçları, Rusya'nın Progress adlı yılların kargo gemisi gibi UUİ'ye yük ikmali yaptıktan sonra atmosfere girerek yanıyor. Amerikan uzay mekikleri 8 Temmuz'daki son seferin ardından emekliye ayrılacak ve Rus Soyuz sistemi UUİ'ye astronot ve erzak taşıyan tek sistem olarak kalacak. Bu arada, Kazakistan'daki Rus uzay üssü Baykonur'dan bugün Rus kargo gemisi Progress M-11M, UUİ'ye gitmek üzere fırlatıldı. Perşembe TSİ 19.37'de UUİ ile kenetlenmesi öngörülen uzay gemisi, özellikle su ve yakıttan oluşan 2,6 tondan fazla yük taşıyor. UUİ'de şu anda 3 Rus, 2 Amerikalı ve 1 Japon bulunuyor.