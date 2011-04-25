-"ÜSTÜN BİR GAYRETLE MAÇI KAZANMASINI BİLDİK" İZMİR (A.A) - 24.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Bucaspor'u 5-3 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, ''Maçta tutunacak tek şey 2. golü bulmaktı. 2. golü bulduktan sonra futbolcu arkadaşlarım maçı ne kadar istediklerini sahada gösterdiler'' dedi. Kocaman, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, kendilerinin liderliği tekrar ele geçirme motivasyonu açısından rakiplerinin ligdeki pozisyonu itibariyle maç öncesinde kağıt üstünde galibiyete yakın olduklarının görüldüğü bir müsabakanın geride kaldığını bildirdi. Maça bu yüksek istek ve motivasyonla başladıklarını ifade eden Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Tek kale oynadığımız bir anda kalemize gelen ilk topun gol olması, bir şeylerin işareti gibi gözüktü ki hakikaten işaretiymiş. Beraberliği yakaladığımız dönemde oyun olarak rakip sahaya yerleşme konusunda sıkıntımız yoktu ancak üretkenlik açısından sıkıntımız vardı. Merkezden hücum ettik. Böylece rakibimizin ekmeğine yağ sürmüş olduk. Bununla birlikte rakibimiz 3 pozisyondan 2'sini değerlendirince maç kabus gibi üzerimize çöktü.'' Kocaman, ikinci yarıda yapmaları gereken şeyin oyunu merkezden kenarlara taşımak olduğunu belirterek, şöyle dedi: ''3. golü de yemememiz gerekiyordu. Maçta tutunacak tek şey 2. golü bulmaktı. 2. golü bulduktan sonra futbolcu arkadaşlarım maçı ne kadar istediklerini sahada gösterdiler. Üstün bir gayretle maçı kazanmasını bildik. Bundan sonra teknik bir açıklamaya gerek yok. Muazzam bir istek vardı, bu da sonuç verdi. 3-1 geriye düştüğümüz maçı tekrar kazanabilmek kolay değildi. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum.'' Bir gazetecinin ligin ilk devresinde yaptığı açıklamaları hatırlatması üzerine Kocaman, ''Ben o zaman hakemler her zaman adalet dağıtsın demiştim. Hakem doğru penaltı görüyorsa, çalmalı. O gün ne söylediysem bugün de söylüyorum. Hakemlerin işi adalet dağıtmak, mesele bu kadar'' yanıtını verdi. Kocaman, skor 3-1 olduktan sonra insanın kafasından bir çok şeyin geçtiğini belirterek, ''Bir taraftan umutların azaldığını da düşünüyorsunuz. Diğer taraftan çevirebileceğinizi de düşünüyorsunuz. Beklentiniz, istekli hali sonuca dönüştürecek bir kıvılcımın yaratılması. Bugün de bizi hayata döndüren ve şampiyonluğa götüren belki de burası oldu'' diye konuştu. -MAÇ İÇİNDE YAŞADIKLARIMIZ DERS OLMALI'' Takım kaptanı Alex ise, ''Bugün kazandığımız için mutlu olmalıyız ama maç içinde yaşadıklarımız bizim için ders olmalı'' dedi. Alex, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, müsabakayla ilgili konuşmadan önce federasyon yetkililerinden bir isteğinin olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Futbol saha içerisinde oynanıyor, futbolun görselliği açısından sahalara biraz daha özen gösterilmesi gerekiyor. Bugünkü saha kötü sayılabilecek değildi ancak çok kuruydu. Böyle olunca futbol, görsellikten uzaklaşıyor. Hem futbolcular hem de izleyiciler için federasyon ricam sahalara biraz daha özen gösterilmesi.'' Trabzonspor'un puan kaybetmesiyle liderliği geri almak için Bucaspor maçına çıktıklarını bildiren Alex, şunları kaydetti: ''Maça bu istekle başladık. Müsabakada 1-0 geriye düşmemize rağmen Emre'nin attığı golle beraberliği yakaladık. Oyunda dengeyi yakalamaya çalışırken ilk devrede ve ikinci devrede 2 gol daha yedik. Maçta olmazsa olmazlardan bir tanesi duygusal dengeyi bulmaktı. Maçı kopartacak nokta buydu. Bugün mutlu olmalıyız ancak maç içinde yaşadıklarımız bizim için ders olmalı. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz.'' -ARKADAŞLARIM BENİ MAHCUP ETMEDİLER Kaleci Volkan Demirel de ''Bugün yediğimiz golleri Volkan Demirel'in yememesi gerekiyordu. Ama arkadaşlarım beni mahcup etmediler ve maçı çevirdik'' dedi. Volkan, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, liderlik koltuğunu ele geçirmek için çok önemli bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Maçı 3-1'e de 5-3'e de biz getirdik. Bugün yediğimiz golleri Volkan Demirel'in yememesi gerekiyordu. Ama arkadaşlarım beni mahcup etmediler ve maçı çevirdik. Maçta bizi destekleyen İzmirli taraftarlarımıza ve İstanbul'dan gelen seyircilerimize teşekkür ediyorum. Bu müsabakada gösterdiğimiz mücadele, şampiyonluğu ne kadar istediğimizi ve aç olduğumuzu gösteren, özlenen şampiyonluğunun geleceğinin bir kanıtı.'' Saha ve hava şartlarının oyunlarını etkilediğini ve istedikleri gibi pas yapamadıklarını vurgulayan Volkan Demirel, ''Bucaspor da bizi çok iyi analiz etmiş. Defansın gerisine attıkları paslarla goller bulmaya çalıştılar. Bucaspor, bugün gösterdiği mücadeleyi sezon boyu verseydi, çok farklı bir durumda olurdu. 5 güzel gol attık. Güiza'yı da tebrik ediyorum. Takıma yarar sağlayacak golü attı. Şampiyonluğa inanıyoruz. Allah da isteyenin yanındandır'' dedi. Volkan Demirel, devre arasında birbirlerine herkesin sakin olması gerektiğini söylediklerini belirterek, ''Geriye düştüğümüz maçlarda kaybedeceğimizi çok düşünmüyoruz. Mağlup duruma düşsek de maç kazanmasını biliyoruz. Taraftarların bu takımla gurur duyması gerekiyor. Bu seneki masal gibi durum. Devre arasında yapılan eleştirilere karşı ayakta kaldığımızın masal gibi anlatılması gerekiyor'' ifadesini kullandı.