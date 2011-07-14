-"USTALIĞA YAKIŞIR PERFORMANS ORTAYA KOYACAĞIZ" ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bakanlık olarak, bağlı ve ilgili kuruluşlarla beraber ustalık dönemine yakışır bir performansı ortaya koyacaklarını söyledi. Yıldız, TKİ Sosyal Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Bakanlığın yeni döneme ilişkin yapacağı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vatandaşa hizmet bakanlığı olmaya devam edeceğini belirten Yıldız, yapılan çalışmalarda ve izlenilen politikalarda da hizmetin temel unsurunun insan olacağını ifade etti. Enerji sektörlerinin temel girdileri petrol ve doğalgazda ithalata bağımlılığı azaltma, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırma hedefi içinde bulunduklarını anlatan Yıldız, Türkiye'nin enerji koridoru içinde olduğu dikkate alındığında uluslararası çalışmaların da enerjideki hedeflerle örtüşük bir şekilde yoğunlaşacağını belirtti. Artık Türkiye'nin önemli sıkıntılardan kurtulduğunu, büyüdüğünü ve sürdürülebilir bir istikrarı sağlamayı düşünür hale geldiğini ifade eden Yıldız, en son büyüme rakamları da gözönünde bulundurulduğunda Türkiye'nin yüzde 11'lik büyümeyi karşılayabilecek enerji yapılanmasını sağlamış olması gerektiğini vurguladı. Bakanlık olarak önümüzdeki 4 yılda, zamanında enerji yatırımlarının özel sektör eliyle yapılması, bunun için tamamen serbest bir enerji piyasasının sağlanması, bu anlamda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ön plana çıkartılmış olmasını önemsediklerinin altını çizen Yıldız, şunları söyledi: ''Ülkemizin jeostratejik konumunun sağladığı avantajları kullanmaya devam edeceğini ve uluslararası projelerin tamamlanmasıyla ilgili gayretlerini artıracağını söylemek isterim. Enerji, dış politikamızın en önemli argümanlarından biri olmaya devam edecek. Çözülmesini bekleyen bir kısım problemlerimizin olduğunu biliyoruz. Bunları azaldığını da zamanla göreceğiz'' -YASAL DÜZENLEMELER VE İDARİ İŞLER- Bakan Yıldız, ''ustalık dönemine'' yakışan bir performansın ortaya konulmasının gerektiğinin farkında olduklarını belirterek, ''Bakanlığımız, bağlı, ilişkili ve ilgili kuruluşlarımızla beraber ustalık dönemine yakışır bir performansın ortaya konulabileceğini söylemek isterim'' dedi. Önümüzdeki dönemde yasal düzenlemeler ve yapılacak idari değişiklikler bulunduğuna da işaret eden Yıldız, bunlarla ilgili kararlılıklarının uygulamaya dönüştüğünün görüleceğini söyledi. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını ile istişarelerin önemli olduğunu düşündüklerini ifade eden Yıldız, sektörün paydaşlarının görüşlerinin kendilerini daha sağlam bir yapıya kavuşturacağına inandıklarını kaydetti. -CARİ AÇIK KONUSU- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümet programında bahsettiği gibi enerji konusunda özellikle ithalata bağımlılığın cari açığa etkisinin daha düşük olmasına gayret edeceklerini bildiren Yıldız, şu değerlendirmede bulundu: ''Cari ağın GSYH'ye oranı 2008 yılında yüzde 5,7 iken 2010 yılında yüzde 6,5 oranında gerçekleşmişti. Enerjiden arındırıldığında ise yüzde 1,8, 2010 yılında yüzde 4'lerde olduğunu görüyoruz. Bu şu demektir; enerjinin cari açık içerisindeki oranının, yıllara sari cari açığın artma oranından daha düşük bir oranla arttığını gösteriyor. Bunu bir teselli kaynağı olarak söylemiyorum. Cari açık içindeki paydaşların enerji kalemlerinde, algılanandan daha düşük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Rakamlar bize bunu söylüyor. Enerji ile alakalı hususlarda ithalata bağımlılığın cari açığa etkisinin kendi içerisinde daha düşük olmasına gayret edeceğiz'' -LİBANANCO DAVASI- Uluslararası arenada Libananco davasına ilişkin olarak da ''Hakem heyetinin görüşüyle zannediyorum, uluslararası çözüm mahkemeleri hakem heyetinin önümüzdeki ayın ortalarına doğru bunu karara bağlayacağına inanıyoruz'' diyen Yıldız, bu konuda hakem heyetinin sağduyusuna güvendiklerini söyledi. Yıldız, Türkiye'nin haklı olduğu bu davada sonucunun da bu şekilde gerçekleşmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.