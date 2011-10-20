T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

"Üretilen sebze

20 Ekim 2011 20:02

-"Üretilen sebze-meyvenin ancak yüzde 5'i ihraç ediliyor" MOSKOVA (A.A) - 20.10.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye'de yılda 42 milyon ton meyve ve sebze üretildiğini, ancak bunun sadece yüzde 5'inin ihraç edilebildiğini belirterek, ''Hal kanununun yürürlüğe girmesiyle meyve ve sebze üretiminin daha da artacağına eminim. Artan bu ürün içerisinde bizim ihraç payımız da artacak'' dedi. Rusya'da bulunan Yazıcı, Rusya'nın eski Sovyet cumhuriyetleriyle gümrük birliği oluşturma çalışmalarını yakından izlediklerini belirterek, ''Bu Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Her ülke kendi çıkarını düşünüyor ve buna uygun gümrük kuralları getiriyor'' diye konuştu. Bakan Yazıcı, Rusya ve Türkiye gümrükleri arasındaki anlaşmaya karşın hala bazı Türk ürünlerinin geri gönderildiğinin hatırlatılması üzerine, ''Ürünlerin iadesinde keyfilik olduğuna dair bir bilgi veya şikayet gelmedi bize. Her ülke ithalatı daha sıkı kontrol eder. Biz de ithalatı sıkı kontrol ediyoruz'' şeklinde konuştu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, 21 Ocak 2012'den itibaren ''hal kanunu''nun yürürlüğe gireceğini belirterek, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle Türkiye'deki meyve ve sebze ticaretine standart geleceğini söyledi. Yazıcı, ''Bu sistemle ilgili yazılım hazırlanıyor. Bunun devreye girmesiyle hem üreticinin hakları korunacak hem de tüketicinin. Tüketici ne istediğini bilir hale getirilerek korunacak. Amaçlardan biri de kayıt dışını ortadan kaldırmak'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24