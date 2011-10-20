-"Üretilen sebze-meyvenin ancak yüzde 5'i ihraç ediliyor" MOSKOVA (A.A) - 20.10.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye'de yılda 42 milyon ton meyve ve sebze üretildiğini, ancak bunun sadece yüzde 5'inin ihraç edilebildiğini belirterek, ''Hal kanununun yürürlüğe girmesiyle meyve ve sebze üretiminin daha da artacağına eminim. Artan bu ürün içerisinde bizim ihraç payımız da artacak'' dedi. Rusya'da bulunan Yazıcı, Rusya'nın eski Sovyet cumhuriyetleriyle gümrük birliği oluşturma çalışmalarını yakından izlediklerini belirterek, ''Bu Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Her ülke kendi çıkarını düşünüyor ve buna uygun gümrük kuralları getiriyor'' diye konuştu. Bakan Yazıcı, Rusya ve Türkiye gümrükleri arasındaki anlaşmaya karşın hala bazı Türk ürünlerinin geri gönderildiğinin hatırlatılması üzerine, ''Ürünlerin iadesinde keyfilik olduğuna dair bir bilgi veya şikayet gelmedi bize. Her ülke ithalatı daha sıkı kontrol eder. Biz de ithalatı sıkı kontrol ediyoruz'' şeklinde konuştu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, 21 Ocak 2012'den itibaren ''hal kanunu''nun yürürlüğe gireceğini belirterek, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle Türkiye'deki meyve ve sebze ticaretine standart geleceğini söyledi. Yazıcı, ''Bu sistemle ilgili yazılım hazırlanıyor. Bunun devreye girmesiyle hem üreticinin hakları korunacak hem de tüketicinin. Tüketici ne istediğini bilir hale getirilerek korunacak. Amaçlardan biri de kayıt dışını ortadan kaldırmak'' dedi.