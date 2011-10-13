-"Ünlülerin hackerı" tutuklandı LOS ANGELES (A.A) - 12.10.2011 - ABD'de "Hackerazzi" denilen operasyonla, aralarında Scarlett Johansson, Mila Kunis ve Christina Aguilera'nın da bulunduğu ünlülerin bilgisayarına giren kişi, 11 aylık soruşturmanın ardından tutuklandı. Federal yetkililer, 35 yaşındaki Floridalı Christopher Chaney'in bu sabah Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından tutuklandığını belirterek, hakkında 26 siber suçlama bulunan Chaney'nin kurbanları arasında Hollywood yıldızları Johansson ve Kunis ile pop yıldızı Aguilera'nın da bulunduğunu söyledi. FBI, Chaney'nin, kişisel elektronik posta hesaplarına girerek, eğlence sektöründeki kişileri hedef almakla suçlandığını kaydetti. FBI, araştırmalarında bilgisayar ve cep teleforlarına girilen 50'den fazla kurban tespit ettiklerini, ancak Chaney'ye yönelik suçlamaların 11 özel olayı kapsadığını belirtti. "trainreqsuckswhat", ''anonygrrl" ve "jaxjaguars911." gibi bilgisayar korsanı (hacker) adları kullanan Chaney'nin, fotoğrafların da bulunduğu bazı materyalleri ünlü blog sitelerine göndermeyi teklif ettiği, bazı dosyaları ve fotoğrafları ise gönderdiği bildiriliyor. Scarlett Johansson'un çıplak fotoğrafları bu yılın başında internet sitelerine düşmüş, TMZ.com bilgisayar korsanlarının fotoğrafları Johansson'un cep telefonundan çaldığını duyurmuştu.