-"UNIFIL, İSRAİL'İN İDDİALARINI DOĞRULUYOR" TEL AVİV (A.A) - 04.08.2010 - İsrail ordu radyosu, Güney Lübnan'da yerleşik BM Uluslararası Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) bir yetkilisinin, İsrail ordusunun sınırda ağaçlarla ilgili rutin bakım çalışmalarında bulunacağını kendilerine ilettiklerini doğruladığını bildirdi. UNIFIL kuvvetleri arasında yer alan Macar bir diplomatın, "Ben, Israil ordusundan bakım çalışmaları yapılacağına ilişkin bildirimi alıp, bunu Lübnan ordusuna ilettiğimizi doğrularım" dediği kaydedildi. Macar diplomatın, UNIFIL'ın İsrail askerlerinin bakım çalışmaları sırasında "mavi hat" olarak adlandırılan uluslararası sınırı geçmediğine de inandığını söylediği belirtildi. Diplomatın, UNIFIL'den bir teknik ekibin bugün Lübnan ordusunun keskin nişancılarının ateş açtığı sırada, İsrail askerlerinin sınırda nerede bulunduğunu araştıracağını kaydettiği de ifade edildi. İsrail-Lübnan sınırın İsrail tarafında görüşü kapatan bazı ağaçların ve çalılıkların kesimi sırasında, İsrail ve Lübnan ordusu askerleri arasında karşılıklı ateş açılmış, olayda Lübnan ordusunun 3 askeri ve bir gazeteci ile İsrail tarafında bir yarbay hayatını kaybetmişti.