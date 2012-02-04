-"Umut ederim Suriye halkı bu acıları daha fazla çekmez" MÜNİH (A.A) - 04.02.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye halkının acılarının dindirilmesi konusunda Türkiye'nin üzerine düşen herşeyi yapacağını söyledi. Davutoğlu, 48. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, "Umut ederim Suriye halkı bu acıları daha fazla çekmez. Türkiye bu konuda üzerine düşen herşeyi yapacaktır. Herşeyden önce bizim nihai hedefimiz, dost ve kardeş Suriye halkının kan kaybetmesini engellemek ve onların haklı taleplerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamaktır. Bu konuda Türkiye, Suriye halkıyla sürdüregeldiği dayanışmayı devam ettirecektir" dedi. Türkiye'nin insani trajedinin yaşandığı tüm ülkelere yardım etmek gibi bir devlet geleneğine sahip olduğunu ifade eden Davutoğlu, "İnsani trajedi yaşayan kardeşlerimize, ister Balkanlardan, ister Kafkaslardan, ister Ortadoğu'dan olsun, hangi komşumuzdan gelirse gelsin, her zaman kucak açtık. Bu Bosna savaşında böyle oldu. Irak'ta Saddam'ın baskısından kaçan Kürt kardeşlerimizde böyle oldu. Bugün Suriye için de aynı şey geçerlidir" diye konuştu. Türkiye'nin dost ve komşu bir ülkede çekilen acılara kayıtsız kalamayacağını kaydeden Davutoğlu, hükümetin bu acıları dindirmek için her türlü çabayı harcayacağını, yardıma ihtiyaç duyan insanlara yardım ederek bu insanları Türkiye'de ağırlayacağını söyledi. Suriye konusunda Rusya Dışişleri Bakanıyla görüştüğünü, ikili görüşmelerini Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde de sürdüreceğini belirten Davutoğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın Türkiye'ye sığınmak istediği şeklindeki iddialarla ilgili bir soru üzerine de bu iddiaların doğru olmadığını ifade etti.