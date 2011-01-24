-"ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ KURMASINI İSTEYECEĞİZ" BEYRUT (A.A) - 23.01.2011 - Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ''eğer, muhalefetin adayı hükümeti kuracak olursa, kendisinden ulusal birlik hükümeti kurmasını isteyeceğiz'' dedi. Nasrallah, Lübnan'da hükümetin düşmesinden sonra ülkedeki politik gelişmeleri değerlendirmek ve eski başbakan Refik Hariri'nin öldürülmesini soruşturan Birleşmiş Milletler Özel Mahkemesiyle ilgili görüşlerini açıklamak için Al Manar televizyon kanalından yayınlanan konuşma yaptı. BM Özel Mahkemesi Savcısı Daniel Bellamare'nin daha önce, iddianameyle ilgili herhangi bir sızma olmaması için savcıları uyardığını ancak, Hizbullahın ve Suriye'nin adı geçtiği için son sızmalara karşı bir tavır almadığını belirten Nasrallah şunları söyledi: ''Bellamare hazırlanan iddianameyi aldı ve süreç başladı. Bu bile Lübnan özel mahkemesinin politize edildiğini bir göstergesi. Aslında raporun incelenmesi için 6 ile 10 hafta süre gerekiyor. Ancak halka açık duruşma da 7 Şubatta yapılacak. Bu da gösteriyor ki, iddianame politik nedenlerle hazırlandı. Biz iddianameye ilk tavır olarak hükümeti düşürdük. Ama iddianame tamamen açıklanınca asıl tavrımızı o zaman göstereceğiz.'' Dürzi lider Velid Canbolat'a, kendileriyle birlikte hareket ettiği için teşekkür eden Nasrallah, Lübnan'da yeni bir politik ortam için çalışacaklarını da belirtti. Lübnan'da muhalefetin yeni bir ulusal birlik hükümetin kurmak için çaba harcadığını ifade eden Nasrallah, ''Biz tek yanlı bir hükümet kurmak istemiyoruz. Biz herkesin temsilcisine saygı gösteriyoruz ve kimseyi politik yaşamdan silmek istemiyoruz. Ancak biz başbakanlık konusunda aynı görüşte değiliz. Ama bu muhalefetin diğer taraftan kimseyi silmesi demek değildir. Yeni hükümet kızgınlıkla değil, işbirliği içinde oluşturulmalıdır. Eğer, muhalefetin adayı hükümeti kuracak olursa, kendisinden ulusal birlik hükümeti kurmasını isteyeceğiz'' dedi. Nasrallah, muhalefetin başbakan adayı olarak ismi geçen Ömer Kerami ile görüştüğünü ve kendisinin yaşlı olduğunu belirttiğini, ancak başka bir seçenek olmaması halinde başbakan adaylığını kabul edeceğini söylediğini ve bunu da dikkate alacağını belirtti. Nasrallah kesin adaylarının bu gece belirleneceğini de sözlerine ekledi. Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, muhalefetin adayının hükümeti kurmakla görevlendirilirse, desteklenmesini de isteyerek, ''Hükümet kurulduktan sonra, çalışması için fırsat tanınmasını istiyoruz. O zaman bu hükümetin ülkenin çıkarı için olup olmadığını görürsünüz. Son günlerde, hükümetlerden ve devletlerden, yasalara, çoğunluğun iradesine ve anayasal kurumlara saygılı oldukları yönünde açıklamalar dinledik. Eğer yarın başlayacak meclis görüşmelerinde, yeni bir çoğunluk oluşur ve Hariri dışında bir kişinin öncülüğünde hükümet kurulursa, bu tür açıklamaların aynısını mı yoksa başka açıklamalar mı dinleyeceğiz'' diye konuştu. Cumhuurbaşkanı Mişel Süleyman, Lübnan'da yeni hükümeti kurmak için, milletvekilleri ve siyasi partilerle bir hafta ertelediği görüşmelerini yarın ve salı günü yapacak.