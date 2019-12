-"ÜLKELERİMİZ İSLAMİYETLE SAVAŞTA OLMAYACAK" LONDRA (A.A) - 25.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin ve İngiltere'nin hiçbir zaman İslamiyetle savaşta olmadığını ve olmayacağını, mücadelelerinin El Kaide ve müttefikleriyle olduğunu söyledi. Obama, İngiltere'ye yaptığı iki günlük resmi ziyaret çerçevesinde, İngiliz parlamentosunda, parlamentonun hem üst kanadı Lordlar Kamarası hem de alt kanadı Avam Kamarası üyelerine seslendi. Obama, tarihi parlamento binasında görkemli bir törenle karşılandı. ABD Başkanının konuşmasında dikkati çeken konulardan biri, terörle mücadeleydi. Obama bu konuda, şunları kaydetti: "Bugün başka bir düşmanla karşı karşıyayız. Teröristler New York'da ve Londra'da vatandaşlarımızın canlarını aldı. El Kaide Batı ile dini bir savaş başlatırken, binlerce Müslümanı da öldürdü. Ülkelerimiz İslamiyetle savaşta olmadı, olmayacaktır. Mücadelemiz, El Kaide ve aşırıcı müttefikleriyle. Hiçbir zaman durmayacağız, Usame Bin Ladin ve destekçilerinin bunu öğrendiği gibi." Libya'ya ilişkin, "Her adaletsizliği durduramayız. Ancak bir lider kendi halkını katletmekle tehdit ediyorsa, uluslararası toplum birşeyler yapmaya çağırır. Bu nedenle Libya'daki katliamı durdurduk. Libya'daki halk korunmadıkça ve zorbalığın gölgesi kalkmadıkça durmayacağız" dedi. Konuşmasının Afganistan ile ilgili bölümünde ise bu ülkenin geçiş sürecinde olduğunu belirten Obama, "Bu süreçte, El Kaide'den uzakta duran, Afganistan anayasasına saygı gösteren ve silah bırakanların yanında yer alacaklarını" bildirdi. "Afganistan'ın terör için 'güvenli bölge' olmasına asla izin vermeyeceklerini" söyleyen Obama, bu ülkenin güçlü ve bağımsız olmasının sağlanacağını ifade etti. ABD Başkanı Obama, Ortadoğu ve Kuzey Afrika konusunda da "vatandaşların haklarına inandıklarını", tarihin demokrasiye ulaşmanın kolay olmadığını gösterdiğini, bu nedenle bölgedeki ayaklanmaların sonlanmasının zaman alabileceğini kaydetti. ABD Başkanı, bu ülkelerdeki demokrasi isteğinin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Konuşmasında ülkesi ile İngiltere arasındaki "özel ve güçlü ilişkilere" de değinen Obama, yüzyıl boyunca "ortak değer ve inançları" paylaştıklarını ifade etti. Çin, Hindistan ve Brezilya'nın gelişmekte olan ekonomilerinden de bahseden Obama, "Bunu memnuniyetle karşılamalıyız. Bu, yeni fırsatlar doğuracaktır. Ancak 'bu ülkeler geleceği temsil ediyor, bizim liderliğimizin devri geçti' görüşü yanlıştır. Liderliğimiz zamanı bugündür. Müttefikliğimiz vazgeçilmezdir" diye konuştu. Konuşmasının sonunda, Obama parlamento üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Barack Obama, tarihte İngiliz parlamentosunun hem Lordlar hem de Avam Kamarasına seslenen ilk ABD Başkanı oldu. -NASRALLAH, OBAMA'YI ELEŞTİRDİ: Lübnan'da Hizbullah lideri Şeyh Hasan Nasrallah ise, ABD Başkanı Barack Obama'yı eleştirerek, ABD ve İsrail'in aynı amaçları güttüğünü söyledi. Nasrallah, İsrail ordusunun 2000 yılında Güney Lübnan'dan çekildiği "Kurtuluş Günü"nün yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, hem Obama'nın hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ortadoğu barış sürecine ölümcül bir darbe vurduğunu ifade etti. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın müttefiki olan Şeyh Nasrallah, Suriyelilere de rejimlerine sahip çıkmaları çağrısında bulundu ve ''Suriyelileri ülkeleri ve rejimlerini kollamaya ve toplumun her kesimiyle işbirliği içinde Suriye yönetimine fırsat vermeye çağırıyorum'' dedi. Suriye ile diğer halk ayaklanmalarının düzenlendiği başka ülkeler arasındaki farkı 'Bahreyn gibi rejimlerin reform yapma gerekliliğine ikna olmamaları'' olarak açıklayan Şeyh Nasrallah, ''Beşşar Esad reformlara inanıyor ve büyük reformlar yapmakta ciddi, kararlı, ama sükunet içinde, sabırla ve sorumlulukla'' ifadesini kullandı. Nasrallah, Lübnan'ı da ABD ile Batılı ülkelerin Suriye'ye uygulatmak istediği yaptırımları reddetmeye çağırdı.