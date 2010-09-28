-"UFO ELÇİSİ" HABERİ ASPARAGAS ÇIKTI VİYANA (A.A) - 28.09.2010 - Birleşmiş Milletler, Dünya'yı ziyaret etmeleri durumunda uzaylılarla ilk teması sağlayacak özel bir elçi atayacağına dair haberleri "saçmalık" olarak nitelendirdi. Merkezi Viyana'da bulunan BM Uzay İşleri Ofisi (Unoosa) yayımladığı bildiride, "Sunday Times'in haberinin saçmalık olduğunu" belirtti. Unoosa, "görevlerinin BM Genel Kurulu tarafından tanımlandığını ve şu anki görevlerinde değişikliğe gitme gibi bir projenin olmadığını" kaydetti. Unoosa, Başkanı Malezyalı astrofizikçi Mazlan Otman'ın gelecek hafta düzenlenecek bir bilimsel konferansa katılacağını doğruladı, ancak Otman'ın bu konferansta göktaşları ve uzay çöplerinin azaltılması gibi konuları ele alacağını açıkladı.