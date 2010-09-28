T24 LogoT24 Logo
Dünya

"UFO ELÇİSİ" HABERİ ASPARAGAS ÇIKTI VİYANA (A.A)

28 Eylül 2010 19:31

-"UFO ELÇİSİ" HABERİ ASPARAGAS ÇIKTI VİYANA (A.A) - 28.09.2010 - Birleşmiş Milletler, Dünya'yı ziyaret etmeleri durumunda uzaylılarla ilk teması sağlayacak özel bir elçi atayacağına dair haberleri "saçmalık" olarak nitelendirdi. Merkezi Viyana'da bulunan BM Uzay İşleri Ofisi (Unoosa) yayımladığı bildiride, "Sunday Times'in haberinin saçmalık olduğunu" belirtti. Unoosa, "görevlerinin BM Genel Kurulu tarafından tanımlandığını ve şu anki görevlerinde değişikliğe gitme gibi bir projenin olmadığını" kaydetti. Unoosa, Başkanı Malezyalı astrofizikçi Mazlan Otman'ın gelecek hafta düzenlenecek bir bilimsel konferansa katılacağını doğruladı, ancak Otman'ın bu konferansta göktaşları ve uzay çöplerinin azaltılması gibi konuları ele alacağını açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24