-"UEFA'nın kararı ilahi adalet" TRABZON (A.A) - 25.08.2011 - UEFA'nın Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Fenerbahçe'nin yerine grup maçlarına Trabzonspor'un dahil edilmesi kararına Trabzon'daki yerel gazeteler de büyük yer verdi. Kentte yayımlanan gazeteler haberi ilk sayfalarından okuyucularına duyururken, 'İlahi adalet tecelli etti' şeklinde yorumlarda bulunarak UEFA'nın Trabzonspor'u şampiyon ilan ettiği yönünde haberler kullandılar. Karadeniz'den Günebakış gazetesi ilk sayfasından ''Yaşasın adalet'' başlığıyla verdiği haberde, ''UEFA Trabzonspor'u şampiyon ilan etti. Teşekkürler UEFA, Teşekkürler Platini'' şeklinde başlık atarken, ''Trabzonspor camiası ilahi adalete hep güvendi. Sonunda ilahi adalet tecelli etti' dedi. Gazete son sayfasında ise, ''UEFA, Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'ne alırken, bir gerçeği daha haykırdı, şampiyon'' başlığını attı. Karadeniz gazetesi ise ilk sayfasında, ''UEFA açıkça dedi ki, Süper Lig'in gerçek şampiyonu Trabzonspor'dur, Şampiyonlar Ligi'ne Trabzonspor gidecek'' başlığını kullanırken, son sayfasında ise, ''Teşekkürler UEFA. UEFA Federasyon'a dersini verdi... Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden attı, Trabzonspor'un hakkını teslim ederek Devler Ligi'ne aldı. Şimdi sıra şampiyonluk kupasının Trabzonspor'a verilmesine geldi'' ifadelerini kullandı. Karadeniz'den İlkhaber gazetesi ise, ilk sayfasında ''Emir büyük yerden'' başlığını kullanırken son sayfasında ise, ''Adalet o kadar zengin bir hazine ki'' başlığıyla, ''Geçen sezon Trabzonspor'un hakkının gasp edildiği günlerdi. Teknik direktör Şenol Güneş, o tarihte şu sözü söyledi; 'unutulmasın ki adalet zengin bir hazinedir, günü gelince herkese lazım olur' Günü geldi, UEFA, şike ile şampiyonluktan olan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elinden alınan Trabzonspor'un kupaya gruplardan başlamasına karar verdi'' diye yazdı. Kuzey Ekspres gazetesi ise son sayfasında ''UEFA sifonu çekti'' başlığıyla verdiği haberde, ''Trabzonspor'un beklediği müjdeli haber TFF yerine UEFA'dan geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeme kararından sonra toplanan UEFA Acil Durum Komitesi Trabzonspor'un Devler Ligine direkt katılmasını kararlaştırdı' dedi. Taka gazetesi de ilk sayfasında ''İşte adalet'', son sayfasında ise ''Ağlama Fener günahların bedeli'' başlığını atarken ''34 haftadır Süper Ligde dönen entrikalardan habersiz savaştılar. 82 puana rağmen şampiyon olamayarak ağladılar ama UEFA'dan gelen haberlerle 27 yıl sonra şampiyon oldular'' şeklinde ifadelere yer verdi.