Galalatasaray Futbol A.Ş Genel Müdürü Adnan Sezgin, UEFA Kupası 2. turunda Benfica, Olimpiakos, Herta Berlin ve Metalist Kharkiv ile eşleşmelerini, rakibin kim olduğunun önemli olmadığını, tek amaçlarının gruptan çıkmak olduğunu söyledi.



İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimine katılan Adnan Sezgin, genel olarak takımlara bakıldığında Şampiyonlar Ligi formatında bir görüntü ortaya çıtığını belirterek, "Kupada bir yerlere gelmek istiyorsak rakibin kim olduğu önemli değil. Bizim için kuradan daha önemli olan fikstür Sakatlarımızın dönmesi için zamana ihtiyacımız var. Bu yüzden hangi takımla nerde oynayacağımız bizim için daha önemli. Kiminle nerede oynamayı istememiz için çeşitli faktörler var. Örneğin hava şartları çok önemli. Bu yüzden Metalist Kharkiv maçını dışarıda oynamak istemeyiz. Herta Berlin'in dışarıda oynamamız Türk vatandaşlarının bize vereceği destek açısından için avantaj olarak görülebilir. Herta ile dışarda oynarsak 3 maçımızı da evimizde oynayacakmışız gibi olabiliriz. Tek amacımız gruplardan çıkmak. Gerçek oyunumuzu ortaya koyarsak bu gruptan çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.



Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Haldun Üstünel, sarı kırmızılı ekibin UEFA Kupası grup maçlarında birbirinden zorlu rakiplerle eşleşmelerinin kendilerini hiç endişelendirmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Bu sezon UEFA'da hedefimizi büyük tuttuk. Galatasaray'ın sakatları düzelmiş, oturmuş kadrosuyla Avrupa'da iyi işler yapacağına inanıyoruz. Grupta en azından ilk üç sırada yer alıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. Her maçı etap etap düşünüp, rakibe ve günün koşullarına göre değerlendirme yapacağız. 18 Aralık'ta gruptan çıkmış Galatasaray UEFA'da yoluna devam edecek. Taraftarlarımız rahat olsun, gruptan çıkacağız ve Kadıköy'e uzanan yolda önemli bir adım atacağız. Galatasaray'ın Avrupa'da bilinen adını bu yıl herkese hatırlatacağız. Galatasaray bir dünya markası, Avrupa'da önemli bir isim. Bu isme layık bir kadro oluşturduk. Ancak talihsiz sakatlıklar yaşadık. Şu an kadro oluşturmakta zorlanıyoruz. Gruplarda maçlar 23 Ekim'de başlayacak ve 18 Aralık'ta sona erecek. Bu süreçte sakatlar düzelip, kadromuz oturmuş olacak. Bu inanç ve cesaret de biz de var. UEFA Kupası'nda sonuna kadar iddialıyız."



