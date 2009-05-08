"UEFA şansımız imkansız"



Gaziantepspor, 10 Mayıs Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Celal Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Jose Coucerio yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmaları ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde, hücum çalışması, kuvvet çalışması ve dar alanda kalecilerin de katıldığı taktik çalışma yapıldı.



Fıtık ameliyatı olan Erkan Sekman, fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaparken, tedavileri devam eden Tabata, İbrahim Ferdi ve Julio Cesar ise antrenmana katılmadı. Gaziantepspor teknik direktörü Jose Coucerio, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Turkcell Süper Lig'de oynanan her maçın zor olduğunu ama her zaman kazanmak için oynadıklarını, Kayserispor maçına da galibiyet parolasıyla gideceklerini söyledi.



Coucerio bir soru üzerine, Gaziantepspor'un UEFA'ya katılma şansını neredeyse imkansız olarak gördüğünü belirtti. Gaziantepspor'da öncelikle çözülmesi gereken ciddi problemler bulunduğunu anlatan Coucerio, ''Bu problemleri çözdüğümüz zaman zaten yeni sezona sorunsuz girmiş oluruz. Yeni sezona iyi bir ekiple girmek istiyoruz'' dedi.



Tabata'nın eksikliğini Sivasspor maçında hissettiklerini söyleyen Coucerio, ''Tabata, Beto, Julio Cesar ve Erkan Sekman Kayserispor maçında olmayacaklar. Fakat biz Kayserispor maçına 11 kişi ile çıkacağız. Fırsat bulduğumda gençlere yine forma şansı vereceğim ama onlar da bu ekibin içinde olduklarının bilinci içinde olacaklar'' dedi.



Coucerio, PAF takımla ilgili olarak antrenörlerden ve yöneticilerden sürekli bilgi aldığını, genç oyuncuları zaman zaman izlediğini kaydetti.

