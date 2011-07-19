-"UEFA DEĞİL TFF ACELE EDİYOR" İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, futbolda şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma neticesinde yaşanan süreçle ilgili olarak, ''Futbol bakımından bağlı olduğumuz uluslararası kuruluş olan UEFA konu ile alakalı olarak bir acele içerisinde değil iken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derhal karar almaya sevke çalışılması manidardır'' denildi. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, yaşanan sürecin ceza hukuku, spor hukuku ve uluslararası boyut olarak 3 ana boyutta incelenmesi gerektiği belirtildi. Genel olarak ele alındığında asıl meselenin, ne kadar kısa sürede karar verileceği değil, verilecek kararın adil bir yargılama neticesi olarak hukuka ve hakkaniyete uygun bir şekilde çıkıp çıkmayacağı olduğu belirtilen açıklamada, şöyle ifadelere yer verildi: ''Futbol bakımından bağlı olduğumuz uluslararası kuruluş olan UEFA konu ile alakalı olarak bir acele içerisinde değil iken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derhal karar almaya sevke çalışılması manidardır. Bu noktada serinkanlılığı kaybetmeden, değerlendirmelerin yasal sürece saygılı bir şekilde yapılması gerekir. Genel olarak ele aldığımızda, burada asıl mesele, ne kadar kısa bir sürede karar verileceği değil, verilecek kararın adil bir yargılama neticesi olarak hukuka ve hakkaniyete uygun bir şekilde çıkıp çıkmayacağıdır. Süreç içerisinde kişi ve kurumları gereksiz bir aceleyle yanlış karar almaya yönelten her türlü yorum ve değerlendirmeden başta futbol ailesinin fertleri ve basın olmak üzere herkesin kaçınması gerekmektedir. Bu noktada, Futbol Federasyonu'nun engizisyon mahkemeleri gibi çalışmasını ve herhangi bir delil ve belgeye dayanmadan, başarılarla dolu 104 yıllık geçmişe sahip kulübümüz aleyhinde karar almasını temenni etmek, en temel hukuk prensiplerinden biri olan adil yargılama ve savunma hakkının ihlali olacağı aşikardır.'' Futbol Federasyonu'nun alacağı kararın sosyal ve ekonomik boyutlarını da düşünmek durumunda olduğu belirtilen açıklamaya, şöyle devam edildi: ''Futbol ekonomisi bugün sadece kulüplerin bütçeleri açısından değil Anadolu şehirlerinin ekonomisine kadar birçok konuda hayati önem taşımaktadır. Federasyon ekonomik anlamda da büyük resmi görmek ve bu noktadaki sorumluluğun bilincinde bir karara imza atmalıdır. Tüm Anadolu kulüpleri ve toplum liglerin daha önceden ilan edilen takvimde başlamasını ve milyonlarca insanı ilgilendiren ekonomik yıkımlara neden olabilecek adımlar atmaktan kaçınılmasını beklemektedir. Fenerbahçe yönetimi olarak, içerisinde olduğumuz sürece ilişkin her türlü gelişmeyi yakından takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşırız.'' Açıklamada, UEFA yetkililerinin 5 Temmuz 2011 tarihinde yaptıkları açıklamada, suçsuzluk karinesinin esas olduğunu, soruşturma sürüyor olsa da Fenerbahçe'nin yasal hakkı doğrultusunda Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceğini vurguladığı ifade edildi. UEFA'nın daha sonra 12 Temmuz 2011 tarihinde internet sitesinden yaptığı resmi açıklamada, ilk açıklamaya paralel olmak üzere Türk yargı sistemine ve Türkiye Futbol Federasyonu'na olan güvenini ifade ettiği belirtilerek, ''Kulübümüz ile ilgili herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmadığı, yargı sürecinin tamamlanmasının beklenmesi gerektiğinin altı tekrar ve hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde çizilmiştir'' denildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: ''İçinden geçmekte olduğumuz süreç ile ilgili olarak, UEFA yargı kurullarında ve uluslararası spor yargılamasına yetkili mercilerde rastlanılan örnek davalar incelendiğinde görülecektir ki, bir kulüp ile ilgili, yaptırımları çok ağır ve geri dönülemez sonuçlar doğurması muhtemel bu gibi soruşturmalar yürütülürken çok hassas davranılmakta ve zaman bakımından kesin tarihler belirtilmesi yerine, ne kadar süre aldığına bakılmaksızın, mutlak gerçeğin ortaya çıkarılmasına çalışılmaktadır. Kulübümüz yöneticileri hakkında yürütülmekte olan soruşturma ile aynı konudaki bir örnekte ilgili uluslararası merciler, karar almak için savcılıktan gelecek resmi belge ve bilgileri beklemiş, ancak ve ancak resmi kanaldan ulaştırılan belgelerin temininden sonra adım atmış, bir başka örnek de ise ceza yargılaması sonucunda ilgili kulüp yöneticilerinin beraat edip etmeyeceklerini kendi kararı açısından bekletici mesele yapmış ve söz konusu kişilerle ilgili yürütülen ceza yargılaması neticesini beklemiştir.''