-"UEFA AVRUPA LİGİNE KALMAK İSTİYORUZ" GOMEL (A.A) - 04.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında FC Gomel'i 3-1 yenerek tur atlayan Bursaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Bugünkü maçın 2. yarısında ortaya koyduğumuz oyunla, gerçek anlamda kendimizin ne olduğunun farkına vardık'' dedi. Sağlam, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, iyi bir mücadele olduğunu ve izleyenlere güzel bir maç seyrettirdiklerini söyledi. FC Gomel'in iyi bir takım olduğunu dile getiren Sağlam, ''İlk maçta da bu maçta da iyi mücadele eden bir takım olduklarını gösterdiler. Bugünkü maçın 2. yarısında ortaya koyduğumuz oyunla, gerçek anlamda kendimizin ne olduğunun farkına vardık. Maçı iki bölüme ayırabiliriz. İlk yarıda rakibimiz çok üstündü, 2. yarı biz oyuna hakim olduk ve pozisyonları bulduk. Özellikle Insua, 2. yarıda oyuna ağırlığını koydu ve öne çıkan isimlerden biri oldu. Sonrasında da bize turu getirecek golleri attık. İyi bir galibiyet oldu'' diye konuştu. Sağlam, bir gazetecinin, ''Yarın çekilecek kura sonrasında nasıl bir takımla eşleşmek istersiniz?'' yönündeki sorusuna ise ''Yarın iyi bir kura sonrasında play-off turunu geçerek, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz'' yanıtını verdi. Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Sağlam, konuşmasını şöyle tamamladı: ''Bazı oyuncularla yolumuzu ayırmamızı belirleyecek olanlardan biri de gelecek transferler. Bu hafta içinde transferle ilgili gelişmeler olabilir. Bizim istediğimiz 2 oyuncu ama bunu belirleyecek olan da oyuncuların maliyeti. Elimizdeki oyunculardan daha iyisini almak istiyoruz. Ülkedeki birçok kulüpte maddi anlamda gelecek kaygısı var. Bu nedenle kulüpler önlerini çok rahat bir şekilde göremiyorlar. Bu da her takımda olduğu gibi bizi de temkinli davranmaya yönlendiriyor.'' -FC GOMEL CEPHESİ- FC Gomel Teknik Direktörü Oleg Kubarev ise Bursaspor'un çok iyi bir takım olduğunu belirterek, ''Özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolla galibiyeti hak ettiler. Bundan sonraki dönemde yeşil-beyazlı kulübe başarılar diliyorum'' dedi.