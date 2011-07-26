-"ÜCRETİ MUKABİLİNDE LİBYA'YA AKARYAKIT AKTARILDI" ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Libya Ulusal Geçiş Konseyi ile yapılan anlaşma gereği, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) bağlı şirket Turkish Petroleum International Company (TPIC) tarafından ücreti mukabilinde Libya'ya akaryakıt aktarıldığını açıkladı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı ziyaret ederek ''hayırlı olsun'' dileğinde bulundu. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yıldız, Libya Ulusal Geçiş Konseyi ile önceden yaptıkları anlaşma gereği TPIC kanalıyla ülkeye ücreti mukabilinde akaryakıt aktarıldığını belirterek, ''Bunun ücretsiz oluşuyla alakalı bir haber geçti. Bunun doğru olmadığını belirtmeliyim'' dedi. Libya'ya şu ana kadar 10 bin ton akaryakıt aktarıldığını belirten Yıldız, bundan sonra da 18 bin ton civarında bir aktarmanın söz konusu olduğunu söyledi. Yıldız, ''İşlemleri resmi olarak yapılan bir akaryakıt alışverişi olduğunu söyleyebilirim'' diye konuştu. -''SİNOP'LA İLGİLİ KARARI JAPONYA VERECEK''- Sinop'a kurulması planlanan ikinci nükleer santralle ilgili Japonya ile yapılan müzakerelerin sorulması üzerine Yıldız, bu hafta sonunda Japonya'dan Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne karşılık gelen makamındaki yetkililerin Türkiye'yi ziyaret edeceklerini bildirdi. Yıldız, söz konusu ziyarette nükleer santral konusundaki işbirliğinin seyri hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti. Bir gazetecinin ''Japonya basınında görüşmelerin kapanmak üzere olduğu yönünde haberler çıktı'' şeklindeki sözleri üzerine Yıldız, hem tsunami hem de deprem felaketi yaşamış olan Japonya'ya karşı ''Biz sizinle çalışıyoruz ya da çalışmıyoruz'' şeklinde ifade kullanmalarının doğru olmadığını belirterek, ''O yüzden bu hafta sonunda yapılacak görüşmelerden sonra bu az-çok netleşecek. Bunu Japonya tarafının söylemesi gerektiğinin daha doğru olacağına inanıyorum'' dedi. -RUSYA İLE YAPILAN DOĞALGAZ FİYAT PAZARLIĞI- Rus Gazprom şirketinin İtalyan EDISON şirketine verdiği doğalgaz fiyatında indirime gittiği şeklinde haberlerin bulunduğu hatırlatılarak, ''Bu, indirim isteyen BOTAŞ'ın elini güçlendirir mi?'' sorusu üzerine Bakan Yıldız, Batı Hattı diye tabir edilen 6 milyar metreküplük doğalgaz kontratının müzakere sürecinin ağustos ayı sonunda biteceğini, o zamana kadar taraflar arasında karşılıklı görüşmelerin yapılacağını söyledi. Bakan Yıldız, şunları kaydetti: ''EDISON'daki miktar azdır-çoktur, bizdeki miktar azdır-çoktur tartışılır, ama biz bütün müzakere süreci içerisinde söyleyeceklerimizi söyleyeceğiz. Rusya Federasyonu ile piyasa değerleri, Avrupa'ya satılan gaz miktarları, onların ücretlendirmeleri, dünyadaki fiyatlandırmalar... Bunların hepsini karşılıklı müzakere edeceğiz.'' ''Rusya'dan indirim talep edilecek mi?'' sorusunu yanıtlayan Yıldız, ''Tabii ki o da müzakerenin bir parçası olacak'' dedi. -ELEKTRİK DAĞITIM İHALELERİ- Elektrik dağıtım ihaleleriyle ilgili bir soru üzerine Bakan Yıldız, şu değerlendirmede bulundu: ''Dün akşam Özelleştirme İdaresi Başkanlığı basın açıklaması yaptı. Orada elektrik dağıtım hizmetlerinde birinci sıradakilerden ihaleye devam edenler oldu, edemeyenler oldu. Teminatı irat kaydedilecekler var, edilmeyecekler var. Bu süreçte tabii ki takvim devam ediyor. Kamu üzerine düşeni şeffaf bir şekilde yaptı, özel sektörde kendi üzerine düşeni tabii ki yapmak durumunda. İkinci sıradakiler, olmazsa üçüncü sıradakiler verdikleri teklifin arkasında durarak sürece devam edecekler. Bu arada yeni aktörler, yeni oyuncular devreye girdi. Bir kısım aktörler devre dışı oldular. Bu, kamunun müdahalesi olmaksızın özel sektörün kendi tercihleriyle, kendi iş akış programlarıyla beraber gerçekleştirdiği bir durumdur. O açıdan biz de dikkatle bunları takip ediyoruz.'' -BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN AZERBAYCAN ZİYARETİ- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Azerbaycan'a yapacağı ziyaret hatırlatılarak ''Şahdeniz 2 ile ilgili bir gelişme olacak mı?'' sorusu üzerine Bakan Yıldız, Şahdeniz 2 projesinin nihayetlenmesi için yarınki görüşmelerin beklenmesinin doğru olmayacağını, fakat Başbakan Erdoğan'ın önemli bir ziyarette bulunacağını, kendilerinin sektörle alakalı görüşmeleri yapacaklarını bildirdi.