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"UÇMAK SİLAHIN KENDİSİNE AİT OLMADIĞINI SÖYLEDİ" İSTANBUL (A.A)

17 Mart 2011 19:45

-"UÇMAK SİLAHIN KENDİSİNE AİT OLMADIĞINI SÖYLEDİ" İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan Abdullah Uçmak'ın avukatı Ekrem Demirel, müvekkilinin kendisine ele geçirilen silahın kendisine ait olmadığını, saldırıyı geçmişte Tatlıses ile aralarında yaşanan husumetten yararlanmak isteyenlerin yapmış olabileceğini ve olayla ilgisinin bulunmadığını söylediğini bildirdi. Ekrem Demirel, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan müvekkili Abdullah Uçmak'la emniyette görüştüğünü söyledi. Uçmak'ın henüz ifadesinin alınmadığını ifade eden Demirel, müvekkilinin kendisine olayda kullanılan araçla da ilgisi bulunmadığını, söz konusu firmadan kendisinin de araç kiraladığını ancak olayda kullanılan aracın kendisinin kiraladığı araç olmadığını'' söylediğini kaydetti.

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