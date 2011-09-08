-"Uçan adam"dan özür LONDRA (A.A) - 08.09.2011 - Rekortmen atlet Usain Bolt, 13. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 4x100 bayrak yarışının madalya törenindeki davranışları nedeniyle özür diledi. İngiliz The Times gazetesinde yer alan haberde, şampiyonanın son gününde erkekler 4x100 bayrak yarışında 37.04'lük dereceyle dünya rekoru kıran Jamaika takımındaki Bolt'un, madalya töreninde ulusal marşların okunduğu sırada gülerken ve kafasını sallarken kameralara yansımasının ardından özür dilediği kaydedildi. Bolt, yaptığı açıklama, ''Sporun ve ülkemin temsilcisi olarak sorumluluklarımı biliyorum. Hiçbir zaman bunları riske atacak bir şey yapmayacağım'' ifadelerini kullandı. Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake ve Usain Bolt'tan oluşan Jamaika ekibi, organizasyonun son finalinde müthiş bir performans sergileyerek, şampiyonanın tek dünya rekoruna imza atmıştı. 100 metre yarışında hatalı çıkış yaparak kendisinden rekor bekleyenleri hayal kırıklığına uğratan Bolt, bayrak yarışının son 100 metresindeki performansıyla dünya rekorunun kırılmasında büyük pay sahibi olmuştu.