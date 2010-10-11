-"UÇAK ROTASI ALTINDA YAŞAMAK KALBE ZARAR" NEW YORK (A.A) - 11.10.2010 - Uçakların rotası altındaki bölgelerde yaşamanın kalbe zararlı olabileceği bildirildi. İsviçre'de 4.6 milyon yetişkinin katılımıyla yapılan araştırma, uçak sesine artan bir şekilde maruz kalan kişilerde kalp krizinden ölümlere daha çok rastlandığını ortaya koydu. Bern Üniversitesinden Matthias Egger, Reuters Health'e ''bu etkinin özellikle gerçekten yüksek seviyede sese maruz kalan kişilerde aşikar ve bu kişilerin söz konusu gürültülü yerlerde ne kadar uzun süre yaşadığına bağlı olduğunu'' açıkladı. Araştırma çerçevesinde, katılımcıların eğitim seviyeleri ve gelirlerinin hesaba katıldığı 15 yıllık dönemin ele alındığı, bu sürede kişilerin uçak gürültüsü ve hava kirliliğine ne ölçüde maruz kaldığı ve bunların etkileri incelendi. Uçak gürültüsünün seviyesi ve süresi arttıkça ölümcül kalp krizi olasılığının yükseldiğini gösteren ve sonuçları Epidemiology dergisinde yayımlanan araştırma, günde ortalama en az 60 desibel gürültüye maruz kalan kişilerin 45 desibelden azına maruz kalanlara oranla kalp krizinden ölme olasılığının yüzde 30 daha fazla olduğunu ortaya koydu. İsviçreli araştırmacılar, bir otobanın 100 metre civarında yaşamanın da kalp krizi riskini artırabileceğini söyledi.