-"Üç Büyükler", Bank Asya 1. Lig'e bedel İZMİR (A.A) - 03.10.2011 - Bank Asya 1. Lig'de 2011-2012 sezonunda mücadele eden 18 takımın toplam kadro değeri, geçen sezon olduğu gibi Süper Lig'deki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadro değerlerine ulaşamadı. ''www.transfermarkt.de'' internet sitesinden derlenen bilgilere göre, 18 takımın toplam değerinin 86 milyon 675 bin avroyu bulduğu Bank Asya 1. Lig'de, ekiplerin ortalama kadro değeri ise 4 milyon 815 bin avro oldu. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden kadro değeri 122 milyon 900 bin avroya ulaşan Fenerbahçe, 119 milyon 50 bin avroluk Beşiktaş ve 115 milyon 800 bin avroluk Galatasaray, Bank Asya 1. Lig'deki 18 takımın toplamını geçmeyi başardı. Süper Lig'in toplam değeri (844 milyon 650 bin avro), 86 milyon 675 avro kadro değerine sahip Bank Asya 1. Lig'in değerinden yaklaşık 10 kat yüksek oldu. Geçen sezonun başında 796 milyon 950 bin avro kadro değerine sahip Spor Toto Süper Lig, 89 milyon 175 bin avroluk 17 takımlı Bank Asya 1. Lig'in yaklaşık 9 katı daha değerli olmuştu. -En değerli ekip: Kasımpaşa- Bank Asya 1. Lig'de en değerli kadroya sahip Kasımpaşa'nın (10 milyon 200 avro) değeri, Süper Lig'in en pahalı oyuncuları olan Galatasaray'dan Felipo Melo (16 milyon 500 bin avro), Beşiktaş'tan Quaresma (15 milyon avro), Galatasaray'dan Muslera (12 milyon avro), Fenerbahçe'den Gökhan Gönül (12 milyon avro) ve aynı takımdan Volkan Demirel'in (10 milyon 500 bin avro) gerisinde kaldı. -Avrupa'daki ligler- Bank Asya 1. Lig, ortalama takım değerine göre Avrupa'daki kendi kategorisindeki ligler arasında 9. sırada yer alırken, İngiltere ''Championship'' takım başına 23 milyon 858 bin avro ile en değerli lig oldu. İngiltere Championship'i Almanya 2. Bundesliga ile İspanya ''Segunda Division'' takip etti.