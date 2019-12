-"ÜÇ BÜYÜKLER AYNI ANDA KÖTÜ" TRABZON (A.A) - 10.11.2010 - Trabzonspor'un takım kaptanı İbrahima Yattara, hafta sonundaki rakipleri Bursaspor'u yenmeleri halinde ligin ilk yarısını lider bitireceklerini söyledi. Yattara, yaptığı açıklamada, ligde art arda galibiyetler aldıklarını belirterek, ''Takımda herkesin şampiyonluk isteği var. Elimizden geleni yapıyoruz. Şampiyonluğa inandık ve bunu başararak kupayı kaldırmak istiyoruz'' dedi. Takımda işlerin yolunda gittiğini ifade eden Yattara, ''Biz çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Takım oyunu oynuyoruz. Hangi maç olursa olsun her maçı kazanabiliriz. Her maç kazanmaya çıkıyoruz, bunun için mücadele ediyoruz'' diye konuştu. Şu anda ligde Bursaspor ve Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda en ciddi adaylar olduğunu ifade eden Yattara, ''Bursaspor da bizim gibi iyi gidiyor, ama son zamanlarda biraz düşüşte. İstanbul takımları ise iyi gitmiyor, ama onları unutmuyoruz. Tekrar yarışa ortak olabilirler. Biz iyi konsantre olacağız, özellikle Anadolu takımları karşısında zorlanıyoruz. Şampiyonluk istiyorsak her maça çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. Böylelikle şampiyonluğa ulaşabiliriz'' ifadelerini kullandı. -''BU KADAR KÖTÜ GÖRMEDİM''- Yattara, Trabzonspor'da 8 sezondur forma giydiğini belirterek, şöyle devam etti: ''Ben İstanbul'un büyük takımlarını hiç aynı anda bu kadar kötü görmedim. Türkiye'ye geldim geleli ligde ilk defa böyle bir durum oldu. O zaman bunu değerlendirmemiz gerekiyor. İki üç yıl önce Beşiktaş kötü başladı, toparladı ligi ilk sırada bitirdi. Galatasaray aynı şekilde şampiyon oldu. Bunları da biliyoruz. Biz bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Puan farkı fazla, ama bunun düşmesine izin vermemeye çalışacağız.'' Şu anda önlerinde Bursaspor ile yapacakları bir final maçının bulunduğunu dile getiren Yattara, ''Bu maçı alırsak ilk yarıyı garanti lider bitiririz. Şampiyon olmak istiyorsak bu maça iyi konsantre olup, 3 puan almamız gerekiyor. Ligin ikinci yarısında 3 büyük takım ile deplasman maçımız var. O maçlardan 2 beraberlik, 1 galibiyet alırsak şampiyon olabiliriz''diye konuştu. -''KENDİMİ YEDEK KULÜBESİNDE BULDUM''- Yattara, geçen sezon sakatlığı nedeniyle hiç oynamadığını belirterek, ''Bu sene oynamayı bekledim, forma şansını bekledim. Lige çok iyi başladım, ama ondan sonra bir anda yedek kulübesinde kendimi gördüm. Ama hocaya saygım var. Hoca hangi futbolcuyu koyuyor, o oynuyor. Ben şu anda oynamak istiyorum. Eski formumu tutmak istiyorum. Form tutmak için de oynamam lazım, ama bana şans vermiyor. Ben o şansı bekliyorum. O şans gelince değerlendireceğim'' dedi. Bordo-mavili taraftarların her zaman kalbinde olduğunu ifade eden Yattara, ''Ben bu takımı, taraftarı çok seviyorum. Hala taraftarlara çok şeyler göstermek istiyorum. Şu anda forma şansı bulamıyorum. Yine bu taraftar bana destek veriyor. Forma şansı bulunca elimden geleni yapacağım'' diye konuştu. -''JAJA'NIN ÇALIMI- Yattara, Galatasaray maçında Neill'e attığı çalımın çok iyi bir çalım olduğunu ifade ederek, ''Jaja, çok güzel bir hareket yaptı. Futbol zevk işi. Böyle bir şey yaparsan taraftar mutlu oluyor. Ben de inşallah forma giyince çok şey yapacağım. Ondan sonra taraftar yine çok mutlu olacak. Ben de çalımdan çok zevk aldım. Jaja'nın teknik kapasitesi var, Alanzinho'da var. Bende var. İnşallah ben de forma bulunca beraber o hareketleri yapacağız'' ifadelerini kullandı. -TRABZONSPOR'DAKİ GELECEĞİ- Yattara, sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğini belirterek, ''Benle bu konuda şu ana kadar konuşulmadı. İleride ne olacak bilmiyorum. Sezon sonunda bakacağım, kalıyor muyum gidecek miyim belli değil. Sezon sonuna kadar inşallah bu formayı giyeceğim, elimden geleni vereceğim. Ondan sonra gidersem de çok iyi şeyler yaparak gitmek isterim, ama kalacağım inşallah. Şu anda sadece şampiyonluk görmeyi düşünüyorum'' dedi. Türk vatandaşlığı müracaatının kabul edildiğini dile getiren Yattara, ''Bu sezon Türk vatandaşı oldum. Sürmeneli İbrahim Yattara Üçüncü olacağım. Bu sezon Türk vatandaşı oldum, inşallah şampiyonluk kupasını da kaldıracağım'' diyerek sözlerini tamamladı.