-"Two Nations Cup" yarın başlıyor İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - Basketbolda Türk ve Yunan takımlarını karşı karşıya getirecek ''Two Nations Cup'' turnuvasının basın toplantısı yapıldı. Turnuvanın gerçekleştirileceği Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına Anadolu Efes Başantrenörü Ufuk Sarıca ve oyuncusu Kerem Tunçeri, Fenerbahçe Ülker Başantrenörü Neven Spahija ve oyuncusu Gasper Vidmar, Olympiakos Başantrenörü Dusan Ivkovic ile oyuncusu Vasileios Spanoulis ve Panathinaikos Başantrenörü Zeljko Obradovic katıldı. Anadolu Efes Başantrenörü Ufuk Sarıca, böyle bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, ''İki komşu ülkenin dört köklü kulübü sadece sportif anlamda değil, dostluk ve kardeşlik anlamında da sahada yer alacak'' dedi.uştu. Anadolu Efes oyuncusu Kerem Tunçeri de turnuvanın iki dost ve kardeş ülkeyi bir araya getirdiğini anlatarak, ''İki dost ve kardeş ülkenin dört güzide takımını bir araya getiren organizasyona teşekkür etmek gerekiyor. Anadolu Efes olarak turnuvada olmaktan dolayı çok mutluyuz'' ifadelerini kullandı. -Fenerbahçe Ülker başantrenörü Spahija- Fenerbahçe Ülker Başantrenörü Neven Spahija, yaşadıkları sakatlık sorunları nedeniyle turnuvanın kendilerini için kolay bir zamanda olmayacağını söyledi. Turnuvayı düzenleyenlere teşekkür eden Hırvat antrenör, ''Avrupa'nın üst düzey takımlarının katılımıyla çok güzel bir turnuva düzenlediler. Dürüst olmak gerekirse, bizim için en iyi zaman değil, ancak böyle bir turnuvada yer almak bizi mutlu ediyorum, elimizden geleni yapmaya çalışacağız'' dedi. -Olympiakos Başantrenörü Ivkovic- Olympiakos Başantrenörü Dusan Ivkovic, turnuvanın zamanlamasını doğru bulduğunu anlatarak, ''Çünkü yeni sezon öncesi bizler için bir test olacak bu turnuva'' dedi. Türkiye ile Yunanistan'ın tarih boyuncu farklı ilişkiler içerisinde olduğunu kaydeden Ivkovic, sporun iki ülkeyi birbirine yaklaştırdığını vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Zor günlerde iki ülke birbirlerine her zaman yardımcı olmuştu. İki ülke arasında ilişkileri sıcaklaştıran çeşitli adımlar atıldı. Mesela televizyon dizileri, şarkıcılar, çeşitli kültürel programlar... Bunlar iki ülkenin insanlarını birbirine yaklaştırdı. Haliyle Two Nations Cup'ın iki ülkeyi birbirine yaklaştıracak önemli adımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum.'' -Panathinaikos Başantrenörü Obradovic- Panathinaikos Başantrenörü Zeljko Obradovic de turnuvada yer aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, ''Gerçekten doğru adımlar atıldı. Aynı zamanda bu turnuva kapsamında genç takımların da maçlarının yapılması çok hoş bir olay. Umarım önümüzdeki sene bu süreyi daha uzatırız ve 3 güne çıkartırız. Böylece Olympiakos ile de mücadele etme şansını elde ederiz'' diye konuştu. -Turnuva yarın başlayacak- Türkiye ve Yunanistan'ın THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımları Anadolu Efes, Fenerbahçe Ülker, Panathinaikos ve Olympiakos'un mücadele edeceği turnuva yarın başlayacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda iki gün sürece turnuvada FIBA'nın belirlediği müsabaka kuralları geçerli olacak. Toplam 4 müsabakanın oynanacağı ve iki ülke takımlarının birbirleriyle karşı karşıya gelemeyeceği turnuvada maçları FIBA kokartlı Türk hakemler Erşan Kartal, Murat Biricik, Rüştü Nuran ile Yunan hakemler Christos Christodoulou, Panagiotis Anastopoulos ve Spiros Gkontas yönetecek. Two Nations Cup turnuvasının programı şöyle: Yarın: 18.30 Anadolu Efes-Panathinaikos 21.00 Fenerbahçe Ülker-Olympiakos 2 Ekim Pazar: 13.30 Genç takımlar All Star maçı 16.30 Anadolu Efes-Olympiakos 19.00 Fenerbahçe Ülker-Panathinaikos Bu arada, turnuvanın biletleri ise Biletix gişelerinden ve ''www.biletix.com'' internet sitesinden temin edilebilecek.