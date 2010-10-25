-"TUZ RUHUNDAN ZEHİRLENME" OLAYINA SORUŞTURMA ADANA (A.A) - 25.10.2010 - Adana'da müsabakalara katılan yüzücüler ile izleyicilerden 34 kişinin tuvalete dökülen tuz ruhundan zehirlenmesi olayı ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fazlı Bayram Hadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Atatürk Yüzme Havuzları Spor Kompleksi'ndeki Rıza Salih Saray Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen ''29 Ekim Cumhuriyet Kupası ve ASKF'nin Kuruluşunun 30. Yılı Yüzme Müsabakaları'' sırasında, tıkanan tuvaleti açmak için dökülen tuz ruhundan kaynaklandığı belirtilen zehirlenme olayı ile ilgili inceleme yapıldığını söyledi. Soruşturma başlattıklarını ifade eden Hadi, ''Personelin savunmasını alıyoruz. Görevlilerden idareye bilgi vermeden nasıl böyle bir şey yaptıklarını soruşturuyoruz'' dedi. Hadi, olayın, atılan kadın pedi nedeniyle tıkanan tuvaleti açmak için dökülen tuz ruhundan kaynaklandığını belirterek, ''Tuvaletlere kadın pedi, pet şişe, bardak, çakmak gibi maddelerin atıldığını tespit ettik. Tuvaletler çok kötü kullanılıyor. Bu konuda halkımızın daha duyarlı davranmalarını istiyorum'' şeklinde konuştu. Atatürk Yüzme Havuzları Spor Kompleksi'nde dün gerçekleştirilen yüzme müsabakalarına katılan çoğunluğunu 9-15 yaş arası sporcular ile izleyicilerde zehirlenme belirtileri görülmesi üzerine salon kısa sürede boşaltılmış, burada yapılan ilk müdahalenin ardından rahatsızlananlar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. 34 kişinin zehirlenmesine neden olan olayın, atılan kadın pedi nedeniyle tıkanan tuvaleti açmak için dökülen tuz ruhundan kaynaklandığı belirtilmişti.