-"Tutukluluk süresi ceza haline getirilemez" ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, yargı işlemlerinin hızlandırılmasına ilişkin yeni çalışmaları içeren son paketi değerlendirirken, ''Paket Meclis'ten çıksın, hep birlikte göreceğiz. 6 Eylül'deki yaptığımız konuşmada da dedik, tutukluluk süresi kural olarak ceza haline getirilemez'' diye konuştu. Yargıtay üyeliğine seçilen 16 üyenin, mazbata töreni HSYK'da yapıldı. Törene, Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Arslan, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil, Yüksek seçim Kurulu Başkanı Ali Em ile Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile yeni üyelerin aileleri katıldı. Törende konuşan HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, yüksek mahkemelerdeki artan iş yükünün, yargının işlemesi önünde önemli bir engel olduğunu, bu nedenle çeşitli önlemlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. İş yükünün azaltılması amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Hamsici, bu kapsamda Yargıtay ve Danıştay'da daire ve üye sayıları ile tetkik hakimi sayısının artırıldığını anlattı. Hamsici, Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle yargının daha da hızlanacağını ifade etti. Yargıtay'a seçilen yeni üyelerin, yargının iş yükünün azaltılmasına büyük katkı sağlayacaklarına inandığını dile getiren Hamsici, yeni üyelere görevlerinde başarılar diledi. Törende daha sonra yeni seçilen 16 yargıtay üyesine cübbeleri giydirildi ve mazbataları verildi. Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, yargının hızlandırılması amacıyla hazırlanan paketle ilgili görüşlerini Adalet Bakanlığına iletip iletmediklerinin sorulması üzerine, konuyla ilgili görüşlerini, 6 Eylül'deki adli yıl açılış töreninde dile getirdiklerini söyledi. Yargının sorunlarının en büyüğü ve en acilinin, davaların makul sürede bitirilememesi olduğunu belirten Kaynak, hızlı ve adil karar verilmesinin, yargılamanın temel amaçları arasında olduğunu söyledi. Kaynak, ''Paketten ne çıkacak tam bilmiyorum. Meclis'ten çıksın, hep birlikte göreceğiz. 6 Eylül'de yaptığımız konuşmada da dedik, tutukluluk süresi kural olarak ceza haline getirilemez'' diye konuştu.