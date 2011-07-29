-"TUTUKLULUK SÜRESİ" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, tutukluluk sürelerine ilişkin bir düzenleme yapılıp yapılmadığı sorusuna karşılık, ''Parlamentoya bir çalışma getirilmesi söz konusu olabilir. Ancak bir tek konuya özgü çalışmamız söz konusu değildir'' dedi. Ergin, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda düzenlenen, 11. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı atama törenine gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Ergin, bir gazetecinin tutukluluk sürelerine ilişkin herhangi bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi: ''Sadece bir konuya özgü çalışmamız söz konusu değil. Ancak Türk Ceza Mevzuatının değerlendirilmesine dair 2010'da ve 2011'de çok geniş çalıştaylar yapılmıştır. 2010'da İstanbul'da 2011'de ceza hukukçularının, uluslararası cezacıların, uygulayıcılarının katıldığı, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ve Adalet Bakanlığı bürokratlarının iştirak ettiği çalıştaylarda 5-6 yıllık uygulamalar sonunda, ceza mevzuatımızda ortaya çıkan aksaklık, problem vesaire konularında bir geniş kapsamlı çalışma vardır. Bu anlamda bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak rapor sonucunda parlamentoya bir çalışma getirilmesi söz konusu olabilir. Ancak bir tek konuya özgü çalışmamız söz konusu değildir.'' Bakan Ergin, CHP'nin tutuklu milletvekili Mustafa Balbay'ın tutukluluk sürelerinden dolayı AİHM'e başvurmasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de, ''Kendi tercihleridir. Elbette olabilir. Böyle bir hakları var. Yollar açık'' dedi.