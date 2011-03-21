-"TUTUKLULUK KARARI GERİ ALINSIN" İSTANBUL (A.A) - 21.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Nedim Şener'in avukatı Yücel Döşemeci, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince verilen ''tutukluluk halinin devamı'' yönündeki kararın geri alınmasını talep etti. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Şener'in avukatı Yücel Döşemeci, tutuklamayı gerçekleştiren ve Şener'in tutukluluğuna yapılan itirazı reddeden İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine bu kararın kaldırılması yönünde bir dilekçe sundu. Dilekçede, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği ''tutukluluk halinin devamı'' kararının Ceza Muhakemeleri Kanununun (CMK) 168. maddesine göre kesinleşmediği savunularak, tutuklama kararının geri alınması talep edildi. Bu yönde bir karar verilmediği taktirde 9 Martta mahkemeye verilen itiraz dilekçesinin bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine yönlendirilmesi ve dilekçenin üst mahkeme tarafından duruşma açılarak incelenmesi talep edilen dilekçede, mahkemenin ret kararını düzeltmesi ya da bu kararı kaldırması talep edildi. ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'de yapılan aramalar ve ele geçirilen belgelere ilişkin İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 Martta tutuklanan gazeteci Nedim Şener'in tutukluluğuna, 9 Martta itiraz edilmiş ve mahkeme heyetince 16 Martta verilen kararla Şener ile birlikte gazeteci Ahmet Şık, Odatv çalışanı Müyesser Yıldız ve ODTÜ öğretim görevlisi Coşkun Musluk'un tutukluluk hallerinin devamı öngörülmüştü.