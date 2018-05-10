"Türkler Suriyelilerle birlikte yaşamaya hazır görünmüyor"

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TARMER) tarafından Türkiye’de bulunan ‘Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler’ ile ilgili çalıştay düzenlendi. Çalıştay\'da konuşan Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan yaptığı konuşmada, “Türk toplumunun yüzde 80’i Suriyelilerin Türkiye’de kalıcı olduğunu düşünüyor. Türk toplumu Suriyelilere destek olmaya hazır olsa da birlikte yaşamaya hazır görünmemektedir” dedi.

Toplumun güncel meseleleriyle ilgili çözüm odaklı çalışmalarıyla dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi TARMER Türkiye’de bulunan ‘Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler’çalıştayı düzenledi.

Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan, Türkiye’nin her türlü göç türüne alışkın bir ülke olduğunu ancak Suriyeli mülteciler meselesinde ‘etnik ve sayısal’ olarak bu tip bir kitlesel göç hareketliliğinin karşılaşmadığımız bir durum olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sadece yüzde 5’i kamplarda yaşayanlardan oluşuyor. Geriye kalan mültecilerin tamamı kent mültecisi ve beraber yaşıyoruz. Bugüne kadar bu meselenin kazasız belasız gitmesinde Türk toplumunun olağanüstü fedakârlığı ve dirayeti etkili oldu. Ancak siyaset bu konuda üstüne düşeni yapmadı. Ankara, mülteci meselesiyle yüzleşmeli” dedi.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Uğur Yıldırım da yaptığı konuşmada, “Türkiye’de göç konusunda uzmanlaşmış, bu konuda planı ve programı olan bir yapının olmaması en büyük problem. Bürokratlara bu işi bırakmış durumdayız. Tek işi göç meselesi olan kişiler bu meseleyle

ilgilenmelidir. En temel sorun, bürokratik olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olmasına rağmen siyaset alanında bu meseleyle doğrudan ilgilenebilecek bir karşılığın olmaması” şeklinde konuştu.

\"SURİYELİ MÜLTECİLER GERİ DÖNMEYECEK\"

Çalıştay da söz alan İlahiyatçı yazar Hidayet Şefkatli Tuksal da, Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin artık geri dönmeyeceğini söyleyerek, “İlk önce yapılması gereken devlet nezdinde Suriyeli mültecilerin kalıcı olacağının kabulüdür. Bu konuda gerçekçi olmak gerekir. Suriyeli mültecilere ilişkin STK’ların tavsiye ve yönlendirmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, Suriyeli mültecilerin geleceğine dair bizzat Suriyeli mültecilerin kendileri de konuşmalıdır. Suriyelilerin de kendi geleceklerine ilişkin konuşması demokratik zemini de güçlendirecektir” dedi. Tuksal, Suriyelilere yönelik kibirli ve suçlayıcı bir şekilde yaklaşılmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Burası da Allah’ın arzı. Suriyelilerin bize alışması kadar bizim de onlara alışmamız gerekir. Türkiye halkı Suriyelilerle tanışmalıdır. Sahada çalışanlar dışında henüz Türkiye’de böyle bir tanışıklık yok. Suriyelilerin başına gelenler onların suçu değil” değerlendirmesinde bulundu.

SURİYELİ MÜLTECİLER ARTIK TÜRKİYE GERÇEĞİ

Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan da yaptığı konuşmada, “Türk toplumunun yüzde 80’i Suriyelilerin Türkiye’de kalıcı olduğunu düşünüyor. 2017’de Türkiye’de 110 binden fazla Suriyeli bebek dünyaya geldi. Bir akademisyen olarak Türkiye’deki mültecilere ilişkin rakamlar beni hayrete düşürüyor. Türk toplumu Suriyelilere destek olmaya hazır olsa da birlikte yaşamaya hazır görünmemektedir” dedi.

SURİYELİ ÇOCUKLAR OKULDA ARKADAŞ BULMAKTA ZORLANIYOR

TARMER tarafından düzenlenen çalıştaya katılan Suriyeli öğretmen Khloud Soka, Suriyeli çocukların eğitim açısından çok sene kaybettiğini ifade ederek, “Suriyeli çocuklarımız, Türk okullarında Türkçe ve arkadaş bulma konusunda zorluk çekiyorlar. Bazı veliler çocuklarının Suriyeli arkadaş edinmesini istemiyor. Türkiye, Suriyeli mültecilerin eğitimi konusunda daha fazla çalışma yapmalı” dedi.

MURAT ERDOĞAN:SURİYELİLERİN YARISI ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP GİDECEKLER

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen Türkiye’de Bulunan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Çalıştayı’nda konuşan Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan, Türkiye’de eğitimli ve iyi yetişmiş Suriyelileri ülkede tutma konusunda yeterli çalışmanın yapılmadığına dikkat çekerek, “Suriyelilerin yarısı Türkiye’de üniversitelerini bitirip yurt dışına gidecekler. Çünkü burada ihtiyaç duyacakları yeterli imkânı veremiyoruz. Bu çocukların Türkiye’yi terk etmemesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Uçakla rahatça giden yok, insanlar ölümü göze alarak gidiyorlar” dedi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Emel Topçu ise Suriyelilerin Avrupa’ya gitmek istemesinin bir gerçek olduğunu ancak Avrupa’ya giden Suriyelilerin kendilerini oraya ait hissetmeyerek ve hak ettikleri işi bulamayarak Türkiye’ye geri dönmeyi istediğini söyledi.

(FOTOĞRAF)