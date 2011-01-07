-"TÜRKLER ABD'Yİ EN BÜYÜK TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR" NEW YORK (A.A) - 07.01.2010 - ABD'de ekonomi çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal (WSJ), ''Metropoll'' adlı stratejik ve sosyal araştırma merkezi tarafından yapılan ankete göre, Türkler'in, ABD'yi en büyük tehdit olarak gördüklerini yazdı. Gazetenin internet sitesinde ''Türkiye'nin En Büyük Tehdidi: Sam Amcaya Sorun'' başlığıyla çıkan yazıda, Metropoll tarafından aralık ayında 31 ilde 1,504 kişiye yöneltilen sorulara verilen yanıtlara göre, ankete katılanların yüzde 43'ünün, ABD'yi Türkiye'ye karşı en büyük tehdit olarak gördüğü, ikinci sırada yüzde 24 oranla İsrail'in yeraldığı belirtildi. Haberde, ankete katılanların sadece yüzde 3'ünün İran'ı büyük bir tehdit olarak algıladığı da kaydedildi. Wall Street Journal'daki haberde, Türkiye'deki bu algılamanın yeni bir eğilim olmadığı, ABD'nin, Türkiye'nin stratejik müttefiki olmasına rağmen, Türkiye'de giderek artan biçimde gözden düştüğü, Metropoll anketinin, Türkiye'de Amerikan ve İsrail politikalarına duyulan antipatide keskin bir ivme yaşandığını ortaya koyduğu vurgulandı. Metropoll'ün başkanı Profesör Özer Sencay, ABD'nin ankette bu kadar yüksek oranda tehdit ülke olarak algılanmasıyla ilgili olarak, ''Bu şimdiye kadar yaptığımız anketlerde çıkan en yüksek oran'' derken, bunda ''Irak işgalinden bu yana süren ABD politikasının, Afganistan'daki savaşın, ABD Kongresinde arka arkaya gelen Ermeni tasarılarının, Türk liderlerinin ABD ve İsrail hakkında yaptıkları olumsuz açıklamaların büyük rol oynadığı'' yorumunu yaptığı da aktarıldı. Haberde 9 Türk'ün hayatını kaybettiği İsrail'in Mavi Marmara saldırısının ardından, Türkiye'de, İsrail politikasına karşı düşmanlığın arttığı belirtilerek, ankete katılanların yüzde 63'ünün İsrail ile diplomatik ilişkilerin dondurulmasını istediği de yazıldı. Yazıda, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun izlediği ''komşularla sıfır politika'' neticesinde Türkiye'nin eski rakipleri Yunanistan, Ermenistan ve İran ile ilişkilerinin ısındığı, ankete göre Yunanistan ve Ermenistan'ı ulusal güvenliğe karşı en baş tehdit olarak görenlerin oranının, sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1'e düştüğü de vurgulandı.