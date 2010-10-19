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Dünya

"TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETMEMİZ ÖNEMLİ BİR GELİŞME" LEFKOŞA (A.A)

19 Ekim 2010 18:11

-"TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETMEMİZ ÖNEMLİ BİR GELİŞME" LEFKOŞA (A.A) - 19.10.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erato Kozakou Markulli, Rum yönetiminin, geçen hafta Brüksel'de yapılan AB Ulaştırma Bakanları toplantısında, Türkiye'nin Kıbrıs Rum uçaklarına hava sahasını açmaması nedeniyle AB'ye yaptığı şikayetin ''önemli bir gelişme'' olduğunu kaydetti. Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Markulli, Güney Kıbrıs'ın ilk defa Türkiye'yi, Güney Kıbrıs'a karşı hava sahası konusunda uyguladığı ambargolar nedeniyle şikayet ettiğini"  belirterek, ''bunun önemli bir gelişme olduğunu'' ifade etti. Ulaştırma Bakanları toplantısında, konuya bilgi verdiğini aktaran Markulli, Türkiye'nin tavrı nedeniyle Rum uçaklarının Yunan hava sahasını kullanmak zorunda kaldığını kaydetti. Kıbrıs Rum yönetimi, Türkiye hava sahasını açmadığı için, Rum kesiminden iki havayolu şirketinin bazı uçak seferlerinde yolun uzadığı ve havaya tonlarca fazladan karbondioksit bırakıldığı gerekçesiyle Türkiye'yi AB'ye şikayet etmişti.

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