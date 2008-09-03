"Türkiye'yi öteki olarak görmüyoruz"

Lavrov'un Türkiye temaslarını izleyen Şestakov, Rusya'nın Ankara'yı 'öteki' olarak görmediğini, müttefik ülke olarak gördüğünü söyledi. Şestakov Lavrov'un Dışişleri Bakanı Ali Babacan'la samimi bir diyalog geliştirdiğini ve özellikle Babacan'ın Lavrov'a hitabında kullandığı 'değerli dostum' ifadesinin anlamlı olduğunu kaydetti.

Rus uzman iki ülke ticaret hacimlerinin 25 milyar dolara ulaşmasının bunda büyük payı olduğunu, ancak Türkiye'nin NATO ile Rusya arasında oluşturduğu dengenin de çok önemli olduğuna işaret etti. Şestakov, "Türkiye'yi 'öteki' olarak algılamıyoruz. Müttefik ülke olarak görüyoruz. Türkiye Rusya ve NATO arasında iyi bir denge kuruyor. Türkiye'nin bugünkü pozisyonu yapabileceğinin en iyisidir. Türkiye'yi çok iyi anlıyoruz." dedi.

“Türkiye dengeli politikalar geliştiriyor”

Türkiye'nin Gürcistan sorununda dengeli politikalar geliştirdiğine dikkat çeken Rus uzman, "Türkiye Kafkas sorununa taraf olmadan, sert açıklamalarda bulunmadan ve sadece sorunun çözümüne yönelik adımlar atarak başarılı bir duruş sergiledi. Türkiye'nin inisiyatif alarak geliştirdiği 'Kafkas İstikrar ve İşbirliği Platformu' çok önemli bir adım. NATO üyesi olmasına karşın Rusya ile de ilişkileri koruyabildi. Türkiye sadece Gürcistan'la sınır olduğu ve kendi güvenliğini sağlamak için çabalamıyor. Türkiye bölge barışı için çaba ortaya koyuyor. Bu Ankara'nın bölgedeki öneminin Avrupa Birliği açısından da anlaşılması gerekir. Türkiye'nin sorunun çözülmesi için sağladığı çaba Avrupa'nın da yararınadır." dedi.

Platforma yoğun ilgi

Platform çalışmalarına bölgede bulunan bütün ülkelerin ihtiyacı olduğunu kaydeden Şestakov, "Platform jeopolitiği dışarıda tutarak pragmatik bir diyalog sürdürme imkanı veriyor. Önerinin tek hedefi bölgede istikrar ve barışı yeniden tesis etmek. Moskova Ankara'nın bu samimiyetine inanıyor." değerlendirmesinde bulundu. Gürcistan'ın Avrupa ve ABD'nin baskıları ile Platforma katılabileceğine değinen Şestakov, bir kısım ülkelerin tarihi olarak Rusya karşıtlığı gibi bir yaklaşımlarının olduğunu söyledi.

Türkiye tüm ideolojilerin ötesinde

Türkiye'nin tüm bu ideolojilerden uzak kalarak pragmatik politikalar geliştirdiğini kaydeden Şestakov şöyle devam etti: "Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen önce Rusya ile ilişkileri bozmamaya ve mevcut anlaşmaları yerine getirmeye çalıştı. Karadeniz'e Montrö sözleşmesine uygun olmadığı gerekçesi ile birinci seferde ABD gemilerine izin vermemesi anlamlı. Washington da Ankara'nın kararını olumlu karşıladı. Elbette Karadeniz'de NATO gemisini bulunmasını istemezdik. Ancak bunların Rusya'nın güvenliğini tehdit edecek seviyede olduğunu düşünmüyorum."

Gümrük sorununun da teknik bir konu olduğuna değinen Rus uzman, sorunun kısa sürede çözüleceğine inandığını belirtti.