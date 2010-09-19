-"TÜRKİYE'Yİ İRAN'A İTMEK SAÇMA OLUR" ROMA (A.A) - 19.09.2010 - İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne dahil edilmemesi durumunda bir eksen kayması yaşanabileceği iddiasında bulundu. Frattini, İtalya Katolik Piskoposlar Kurulu'nun resmi yayın organı Avvenire gazetesinde bugün yayımlanan özel demecinde, İtalya olarak Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini desteklediklerini belirterek, "Türkiye yol ayrımında olan bir ülke. Onu İran'a doğru itmek saçma olur" ifadesini kullandı. İtalya Dışişleri Bakanı Frattini, demecinde şunları kaydetti: "Türkiye bir yol ayrımında. Batı'nın yolunu tutabilir. Ama kendisini Avrupa'dan ziyade İran'ın dostu olan bir güce dönüştürecek olan yolun yolcusu da olabilir. Erdoğan'ın ilk seçim zaferinde Türklerin yüzde 70'i Avrupa'yı istiyordu. Birkaç yıl sonra bu oran yüzde 50'lere indi. Bu kaygı verici bir eğilim. Avrupa bir kez daha tümüyle hata yapmaktadır." Frattini, kendisinin ve Başbakan Silvio Berlusconi'nin Türkiye'nin AB üyeliğini öteden beri desteklediklerine de değinerek, "Bizler, Türkiye'nin Avrupa sürecinin en kararlı avukatlarıyız. Bunu herkes biliyor. Tek dileğimiz çabamızın yeterli olmasıdır" diye konuştu. İtalya Dışişleri Bakanı Frattini, Fransa'da kamusal alanlarda Müslüman kadınların peçeyle dolaşmalarının yasayla yasaklanmasıyla ilgili olarak da "Müslüman cemaatler kendileriyle yapılan görüşmelerde, peçenin bir yükümlülük olmadığını pek çok kez belirttiler. Dolayısıyla yasak doğru addedilebilir. Ancak bu, İslam'a bir saldırı biçiminde okunursa, tehlikelidir. Dinlerarasında çatışmayı tetiklemek affedilmez bir hata olur" değerlendirmesini yaptı. -HRİSTİYAN AZINLIKLAR- Frattini, Hristiyan azınlıkların pek çok ülkede "saldırı ve hakarete maruz kaldıkları, korku içinde yaşadıkları" iddiasının dile getirildiği soruya karşılık olarak ise İtalya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği nezdinde iki ayrı girişiminin olacağını aktardı. İtalya'nın, Hristiyan azınlıkların maruz kaldıkları baskılara ilişkin BM'den bir karar çıkarmak için uğraşacağını belirten Frattini, "Birleşmiş Milletler'in önümüzdeki oturumunun açılışında sunacağım karar tasarısı, geniş oranda destek bulacaktır. Avrupa Halkçı Parti ailesine mensup 14 dışişleri bakanıyla görüştüm. Sunacağım tasarıyı desteklemekte kararlılar. AB'nin de hararetle yanımızda yer alıp almayacağını göreceğiz. Bunun başarılması, İtalya'nın bu sorunla tek başına mücadele edemeyeceğinin herkes tarafından anlaşılması açısından önemlidir" dedi. Frattini, Hristiyan azınlıkların haklarına sahip çıkma konusunda İtalya'nın öncülük edeceği ikinci girişimi ise "Avrupa Birliği'nin yeni büyükelçilerini dinsel azınlıkların sorunlarını Avrupa adına özel olarak izleme talimatı verilecek. Bu sorun öncelikli konular arasında değerlendirilecek" cümleleriyle özetledi. Frattini, Romanların Fransa'dan sürülmesi meselesinde Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yanında olduklarını da belirterek, "AB bu soruna uzun süre seyirci kaldığı için Fransa harekete geçmek zorunda kaldı. Nicolas Sarkozy'nin yanındayım. Avrupa'nın soruna seyirci kalmasından dert yanmakta haklıdır" dedi. İtalya Dışişleri Bakanı Frattini, Avrupa Birliği'nin göçmenler sorunu konusundaki çekingenliğine son vermesi gerektiğini de savunarak, "Lampedusa adasına tekneler dolusu göçmen gelirken, Avrupa'nın İtalya'ya 'Bu sizin meseleniz' deme hakkı olamaz. AB'nin bizi Libya'yla ikili müzakerelere zorlama hakkı da yoktur. Libya'yla müzakere masasına bizden önce bizzat AB oturmalıdır" diye konuştu.