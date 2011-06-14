-"TÜRKİYE'YE YARDIM ÖNERİSİNDE BULUNDUK" WASHINGTON (A.A) - 14.06.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Suriye'den Türkiye'ye geçenler konusunda Türk hükümetine yardım etmeye kararlı olduklarını ve yardım önerisinde bulunduklarını bildirdi. Toner, günlük basın brifinginde, Suriye'deki olaylar ve Türkiye'ye geçen Suriyelilerle ilgili sorular üzerine, "Suriye hükümetinin, güvenlik güçlerine, ülkenin kuzeyinde halka karşı tanklar ve helikopterler kullanmaları için talimat verdiğini anladıklarını" belirterek, "Olanlar kesinlikle iğrenç ve bu barbarca eylemleri en güçlü ifadelerle kınıyoruz" dedi. Sözcü Toner, Suriye üzerinde BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere çeşitli forumlarda ilave baskı uygulamaya çalıştıklarını kaydederek, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın yaptıklarına dünyanın dikkatini çekmek için çeşitli yollar geliştirme gayreti içinde olduklarını belirtti. "ABD, Suriye'deki kötü muameleleri önlemek amacıyla müttefiklerini bir çeşit fiziksel askeri adım atmaya çağırıyor mu?" şeklindeki bir soru üzerine de Toner, "Çabalarımız diplomatik ve ekonomik alanda devam ediyor. Henüz bir askeri eylemden söz etme aşamasında değiliz. Suriye'deki durumun aciliyetinin çok iyi farkındayız. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla Esad'ı izole edebileceğimiz yollar üzerinde aktif biçimde istişareler yürütüyoruz" dedi. Toner, "Türkiye'nin, Suriye sınırındaki sivilleri korumak için askeri bir müdahalede bulunmasını arzu eder misiniz?" şeklindeki bir soru üzerine, bunun Türkiye'nin vereceği bir karar olduğunu ifade ederek, "Hiç kimse, Türkiye'nin herhangi bir şekilde müdahale etmesinden söz etmiyor" dedi. Toner, "Bu seçeneğin masanın dışında olup olmadığı" sorusunu, "Suriye'de olanlar söz konusu olduğu zaman hiçbir seçenek masanın dışında değildir. Ancak bu, Türk hükümetine sorulması gereken bir soru" diye yanıtladı. Türkiye'ye, Suriye sınırındaki geçişlerle başa çıkmasında yardım etmek istediklerini kaydeden Toner, "Türkiye konusunda odaklandığımız husus, sınırlarında ciddi bir mülteci sorunu var ve bu konuda onlara yardım etmeye kararlıyız. Resmi olarak bize bir talep gelip gelmediğini bilmiyorum ama Türkiye'ye yardım önerisinde bulunduk" ifadesini kullandı. Toner, "Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Abu Dabi'de yaptıkları görüşmede bu konuların ve bölgede bir askeri operasyon seçeneğinin gündeme gelip gelmediğinin" sorulması üzerine de şunları kaydetti: "Hayır. Konuştuğumuz şey, Esad'ın eylemleriyle ilgili uluslararası kaygılardı. Daha uyumlu bir baskının uygulanmasına dönük ihtiyaç hakkında konuştuk. Türkiye'nin sınırdaki vaziyetten çok etkilendiğini farkındayız ve eğer ihtiyaç duyarsa Türkiye'ye yardım etmeye hazırız". Toner, bir gazetecinin, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimlerden sonra Türkiye olarak Suriye konusuna çok daha fazla odaklanacaklarını söylediği ve bu konudaki yorumunun ne olduğunu" sorması üzerine de bunu memnuniyetle karşıladıklarını, Suriye üzerinde uluslararası ilginin artmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. "Sınırdaki mülteci krizinin Türk kamuoyunu etkilediğini biliyorum" diyen Toner, bir gazetecinin, "Türk ordusu, sorunu çözmek için sınırı geçip, güvenli bölge inşa edemez mi?" şeklindeki sorusunu, "Çok fazla spekülasyon yapıyorsunuz. Ben, Türkiye'ye giren mültecilerle ilgili acil bir durumdan sözediyorum" diye yanıtladı. Bir soru üzerine, Suriye muhalefetiyle de temaslarını sürdürdüklerini bildiren Toner, "ABD yönetiminin, Suriyeli muhaliflerin Türkiye'de düzenledikleri konferansta herhangi bir rol alıp almadığı" sorusuna da "Sanmıyorum, ama bu soruya bakayım" yanıtını verdi.