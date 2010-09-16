-"TÜRKİYE'YE TURİST OLARAK GELMEDİK" İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu ilk maçında yarın karşılaşacağı Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'nın teknik direktörü Gjorgi Jovanovski, Türkiye'ye kazanmak için geldiklerini söyledi. Jovanovski, BJK İnönü Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye turist olarak gelmediklerini belirterek, "Oynamak için geldik. Biz çok iyi biliyoruz ki Beşiktaş çok iyi takım. Maçlarını çok iyi analiz ettik. Çok şey kaybetmeyeceğiz ama çok şey kazanabiliriz. Kendi oyuncularımdan sadece top oynamalarını istiyorum. İyi bir skor elde edeceğimizi düşünüyorum" dedi. BJK İnönü Stadı'ndaki atmosferi çok iyi bildiğini anlatan Makedon teknik adam, "Maçın skorunun ne olacağını hiçbir antrenör bilemez. Kazanmak için çıkacağız" ifadesini kullandı. Jovanovski, "Quaresma ve Guti'ye önlem alacak mısınız?" sorusu üzerine de "Beşiktaş sadece Quaresma ve Guti'den oluşmuyor. Rakibimizde çok değerli oyuncular var. Sadece iki oyuncuya önlem almak yanlış olur" diye yanıt verdi. Geçmişte Samsunspor'da futbol oynayan ve teknik direktörlük yapan Jovanovski'nin, basın toplantı odasına girerken Türkçe olarak "İyi akşamlar" demesi dikkati çekti. Bulgar ekibinin kaptanı Todor Yanchev ise burada olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Böyle bir atmosferde maç oynayacağım için çok sevinçliyim. Bana geçen sene böyle bir şey oynayacağımız söylenseydi, güler geçerdim. Ama bugün buradayım" diye konuştu.