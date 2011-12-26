-"Türkiye'ye geldiğimde gurur duyuyorum" İSTANBUL (A.A) - 26.12.2011 - Real Madrid'in Türk kökenli Alman futbolcusu Mesut Özil, ''Türkiye'ye geldiğimde gurur duyuyorum'' dedi. Mesut, NTV Spor'a yaptığı açıklamada, ailesini ve arkadaşlarını görmek için Türkiye'ye geldiğini belirterek, ''Ailemi ve arkadaşlarımı gördüm, çok mutluyum. Bütün Türkiye'ye selamlarımı iletiyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Türkiye'ye geldiğimde gurur duyuyorum'' ifadelerini kullandı. Madrid'deki diğer Türk oyuncularla iyi anlaştığını ifade eden Mesut, ''Arda Turan ile görüşüyoruz, İstanbul'da da görüştük. Arda, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin çok iyi arkadaşlarım. Hamit ve Nuri ile aynı takımda oynuyoruz. Hamit'i Schalke zamanından tanıyorum, çok iyi bir ağabeyim'' diye konuştu. Takımının teknik direktörü Jose Mourinho'dan övgüyle söz eden Mesut, ''Antrenörümüz süper, babamız gibi. Oyuncularına çok dikkat eder ve çok güçlü bir antrenördür'' dedi. Son yıllarda La Liga'da Barcelona'ya karşı üstünlük sağlayamamalarıyla ilgili bir soruyu, yıldız futbolcu, ''Biraz şanssızlık... Barcelona çok güçlü bir takım, bütün dünya biliyor, biz de biliyoruz. Biz de çok güçlü takımız. La Liga'da birinciyiz, Barcelona'dan 3 puan öndeyiz, onun için çok mutluyuz'' şeklinde yanıtladı.