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Dünya
Deutsche Welle

"Türkiye'ye açık mesaj verilsin"

Angela Merkel, BM İnsani Yardım Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Alman siyasiler görüşmelerde insan hakları ihlalleri, mülteci anlaşması, vize serbestisi gibi konuların açıkça konuşulmasından yana.

22 Mayıs 2016 14:41


Türkiye'de hem iç, hem de dış siyasi hareketlilik sürüyor. Son olarak TBMM'de dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından AKP'de yeni genel başkan heyecanı yaşanıyor. Pazartesi gününden itibaren ise 50'den fazla ülkenin lideri İstanbul'da BM zirvesi kapsamında iki gün süreyle insani yardımları görüşecek. Zirve dolayısıyla Türkiye'de temaslarda bulunacak olan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Türkiye'deki son gelişmeler ışığında Ankara'ya net bir mesaj iletilmesi sesleri yükseliyor.

"Almanya Türkiye'deki gelişmelere sessiz kalmamalı"

Almanya'da iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin Federal Meclis Grubu Başkanı Thomas Oppermann, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Almanya'nın Türkiye'deki gelişmelere sessiz kalmaması gerektiğini belirtti. Oppermann Merkel'in Türkiye'deki temasları çerçevesinde muhalif liderler ile de biraraya gelmesi gerektiğini vurguladı ve Erdoğan'a da açık bir mesaj verilmesi gerektiğini söyledi.

Alman Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter de benzer eleştiriler de bulundu.Hofreiter, "Merkel, Erdoğan mültecileri Avrupa'dan uzak tutacak diye, önünde diz çökmesi gerekmiyor" diye konuştu

Angela Merkel ise Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği demeçte, Türkiye-AB arasındaki mülteci anlaşmasının mevcut sorunlara rağmen uzun vadede başarılı olacağına inandığını belirtti.

Merkel, BM Zirvesi çerçevesinde bugün ve yarın Türkiye'de temaslarda bulunacak. Almanya Başbakanı'nın pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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