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Dünya

"Türkiye, terörün her türüyle mücadele ediyor" ANKARA (A.A)

12 Eylül 2011 13:58

-"Türkiye, terörün her türüyle mücadele ediyor" ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Dışişleri Bakanlığından, 11 Eylül saldırılarının 10. yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, Türkiye'nin terörün her türüyle kararlılıkla mücadele etmeye devam ettiği bildirildi.  Yazılı açıklamada, ABD'de meydana gelen 11 Eylül saldırılarının ardından 10 yılın geride kaldığı hatırlatılarak, 11 Eylül'de yaşananların, terörün din, dil ve millet ayrımı gözetmeyen acımasızlığını en çarpıcı şekilde ortaya koyduğu vurgulandı. Türkiye tarafından, birçok farklı ülkeden binlerce masum insanın yaşamını yitirdiği bu menfur terör eylemlerinin o gün olduğu gibi bugün de şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Türkiye, terörün her türüyle kararlılıkla mücadele etmeye devam etmektedir. Bu doğrultuda, geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de terörizm karşısında ABD ve diğer ortaklarımızla işbirliği ve dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceğiz."

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