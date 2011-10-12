-"Türkiye'nin vergi reformuna ihtiyacı var" İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bir vergi reformuna ihtiyacı bulunduğunu ifade ederek, önümüzdeki dönemde Gelir Vergisi Reformu ve Vergi Usül Kanunu'nun yeniden yazılacağını bildirdi. Şimşek, ''Türkiye'ye Yatırım Texsas Pasific Group (TPG) Perspektifi Konferansı''nda yaptığı konuşmada, OVP'nin içerisinde çok önemli yapısal reformların bulunduğunu belirterek, kayıt dışı ile mücadele için yeni bir eylem planını bitirdiklerini, önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Başbakan Recep Erdoğan'ın genelgesiyle bunun yayınlanmasını ümit ettiğini söyledi. Yeni eylem planını önemsediğini ifade eden Şimşek, kayıt dışılığın sadece bir vergi kaybı olmadığını, haksız rekabetin de çok temel bir unsurunu oluşturduğunu, aynı zamanda Türkiye'de büyümeyi sınırlayan bir unsur olduğunu kaydetti. Rakamların, 2002'den bu yana kayıt dışılığın yaklaşık 10 puan düştüğünü gösterdiğini ifade eden Şimşek, kayıt dışılıkta bir azalma olduğunu, ancak hala kat edilecek çok büyük bir mesafe bulunduğunu söyledi. Bakan Şimşek, bugün bütün ülkelerin kendilerine kalıcı istihdam yaratan, ihracat kapasitesini artıran küresel doğrudan yatırımları çekmek için büyük bir yarış içerisinde olduğunu, Türkiye'nin de bu yarışta mesafeler kat ettiğini, AK Parti hükümetlerinden önce Türkiye'nin yıllık ortalama 760 milyon dolar yatırım çektiğini, şimdi, kriz döneminde dahi 8-10 milyar dolarlık küresel doğrudan yatırımın geldiğini söyledi. Şimşek, ''Bu önemli ama bu yeterli değil. Mutlaka eşit rekabetin önündeki engelleri azaltmamız ve yatırım ortamını iyileştirmemiz lazım. Bu konuda Maliye'ye ne iş düşüyor? Türkiye'nin hakikaten bir vergi reformuna ihtiyacı var. Biz çok önemli adımlar attık. Fakat yeterli değil. Hiçbir zaman, hiçbir alanda mükemmeliyet iddiasında olmadık. Bizim eksikliklerimiz var. Zaten eksikliklerimiz olduğu için bu çaba içerisindeyiz. Vergi reformu denilince mevzuatı basitleştirme konusunda bir çabamız var, bu devam edecek. Önümüzdeki dönemde Gelir Vergisi Reformu, Vergi Usul Kanunu, yani Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanunu yeniden yazılacak ve bu konuda, özellikle mevzuattaki belirsizlikler minimize edilecek. Aslında şu anda Gelir İdaresi'nde mevzuatı basitleştirme konusunda çok yoğun bir çaba var. Büyük bir ekiple çalışıyoruz. Ben kendi çalışanlarıma hep şunu söylemişimdir; eğer mevzuatta bir gri alan varsa ve ondan dolayı biz mükellefe bir takım, yani denetim yoluyla bir takım, sıkıntılar yaratıyorsak bu asla kabul edilebilir birşey değildir. Dönem dönem bu gündeme geliyor. Ama şu anda bütün gri alanlarda, yani belirsizliğin olduğu alanlarda öngörülebilirliği artırmak için bir çaba içerisindeyiz.''