-"Türkiye'nin Suriye politikası açık" ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Türkiye'nin Suriye konusundaki politikasının açık olduğunu, akan kanın bir an önce durmasını istediklerini söyleyerek, "Suriye'deki her türlü gelişmeye karşı her zaman hazırlıklı olduğumuzu da zaten daha önce kamuoyuna açıklamıştık" diye konuştu. Sözcü Ünal, basını bilgilendirme toplantısında Suriye'deki gelişmelere yönelik soruları yanıtladı. Rusya Güvenlik Kurulu Sekreteri Nikolay Patruşev'in bazı NATO üyelerinin Suriye'ye Türkiye üzerinden askeri müdahale senaryosu üstünde çalıştığına ilişkin iddialarının hatırlatılması üzerine Ünal, senaryolar üzerinden ya da tam metnini görmediği açıklamalara ilişkin yorum yapmak istemediğini belirterek, Türkiye'nin Suriye konusundaki tutumunun belli olduğunu kaydetti. Ünal, birçok çevrede çok sayıda senaryolar üretildiğini söyleyerek, "Bizim politikamız açık, burada akan kanın bir an önce durmasını istiyoruz. Suriye yönetiminin Suriye halkının desteklediğimiz meşru taleplerine bir an evvel yanıt vermesini bekliyoruz. Bunun dışındaki her türlü konu bu aşamada herkesin gündeme getirdiği değişik spekülasyonlardan ibaret. Ancak Suriye'deki her türlü gelişmeye karşı her zaman hazırlıklı olduğumuzu da zaten daha önce kamuoyuna açıklamıştık" diye konuştu. Suriye Ulusal Konseyi ile temaslar sırasında uluslararası bir yardım konferansı düzenlenmesi fikrinin görüşülüp görüşülmediğinin sorulması üzerine Sözcü Ünal, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bu heyeti kabul ettiğini hatırlatarak, Konsey üyelerinin kendilerine Suriye'deki durumu nasıl gördüklerini izah ederek, insan hakları ihlallerinin devam ettiğini söylediklerini aktardı. Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Heyet Suriye'deki iç durum hakkında bilgi verdi ve iki noktanın kaçırıldığını söyledi, bunlardan biri insan hakları ihlallerinin artıyor olması, ikincisi de insani yardımın gerekliliği. Yani insani durumun çok kötüye gittiğini örnekleriyle izah ettiler. Kendi görüşlerinin bu konularda özellikle insani yardım sağlanması konusunda bir konferans düzenlenmesi olduğunu belirttiler. Bu konu onların da gündeminde, görüşmelerimiz devam edecek."