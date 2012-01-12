T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Türkiye'nin Suriye politikası açık" ANKARA (A.A)

12 Ocak 2012 17:13

-"Türkiye'nin Suriye politikası açık" ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Türkiye'nin Suriye konusundaki politikasının açık olduğunu, akan kanın bir an önce durmasını istediklerini söyleyerek, "Suriye'deki her türlü gelişmeye karşı her zaman hazırlıklı olduğumuzu da zaten daha önce kamuoyuna açıklamıştık" diye konuştu. Sözcü Ünal, basını bilgilendirme toplantısında Suriye'deki gelişmelere yönelik soruları yanıtladı. Rusya Güvenlik Kurulu Sekreteri Nikolay Patruşev'in bazı NATO üyelerinin Suriye'ye Türkiye üzerinden askeri müdahale senaryosu üstünde çalıştığına ilişkin iddialarının hatırlatılması üzerine Ünal, senaryolar üzerinden ya da tam metnini görmediği açıklamalara ilişkin yorum yapmak istemediğini belirterek, Türkiye'nin Suriye konusundaki tutumunun belli olduğunu kaydetti. Ünal, birçok çevrede çok sayıda senaryolar üretildiğini söyleyerek, "Bizim politikamız açık, burada akan kanın bir an önce durmasını istiyoruz. Suriye yönetiminin Suriye halkının desteklediğimiz meşru taleplerine bir an evvel yanıt vermesini bekliyoruz. Bunun dışındaki her türlü konu bu aşamada herkesin gündeme getirdiği değişik spekülasyonlardan ibaret. Ancak Suriye'deki her türlü gelişmeye karşı her zaman hazırlıklı olduğumuzu da zaten daha önce kamuoyuna açıklamıştık" diye konuştu. Suriye Ulusal Konseyi ile temaslar sırasında uluslararası bir yardım konferansı düzenlenmesi fikrinin görüşülüp görüşülmediğinin sorulması üzerine Sözcü Ünal, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bu heyeti kabul ettiğini hatırlatarak, Konsey üyelerinin kendilerine Suriye'deki durumu nasıl gördüklerini izah ederek, insan hakları ihlallerinin devam ettiğini söylediklerini aktardı. Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Heyet Suriye'deki iç durum hakkında bilgi verdi ve iki noktanın kaçırıldığını söyledi, bunlardan biri insan hakları ihlallerinin artıyor olması, ikincisi de insani yardımın gerekliliği. Yani insani durumun çok kötüye gittiğini örnekleriyle izah ettiler. Kendi görüşlerinin bu konularda özellikle insani yardım sağlanması konusunda bir konferans düzenlenmesi olduğunu belirttiler. Bu konu onların da gündeminde, görüşmelerimiz devam edecek."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24