-"TÜRKİYE'NİN İZLEDİĞİ DIŞ POLİTİKA ÇELİŞKİLİDİR" ATİNA (A.A) - 04.05.2011 - Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Grigoris Delavekuras, Türkiye'nin izlediği dış politikanın çelişkili olduğunu öne sürdü. Delavekuras, yaptığı basın toplantısında, Türk-Yunan ilişkileri ile Kıbrıs konularına değindi. ''Türkiye'nin izlediği politika ile verdiği mesajlarda çelişki bulunduğunu'' ileri süren Delavekuras, ''Türkiye, ilişkilerin iyileşmesini arzuladığını gösterirken, diğer yandan ihlallerini sürdürmektedir. Yunanistan, gerek operasyonel gerek diplomatik düzeyde, ulusal egemenlik haklarına hiçbir şekilde dokunulmaması için tüm gerekli yanıtları vermektedir'' diye konuştu. Türkiye'deki seçim sürecine de değinen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yeni hükümetin, sözleri faaliyete geçirmek, Türkiye'nin AB perspektifine yeni dinamik kazandırmakla yükümlü olacağı değerlendirmesinde bulundu. Delavekuras, Atina'nın, yeni Türk hükümetinin gerçekten iyi komşuluk ilişkileri istediğini göstermesi beklentisinde olduğunu da kaydetti. Sorular üzerine ''Casus belli'' (savaş nedeni) konusuna da atıfta bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ''casus belli''nin kabul edilemez olduğunu vurguladı ve AB üyesi bir ülkenin tehdit edilmesini ''anlaşılamaz'' olarak nitelendirdi. Öte yandan Delavekuras, Türkiye ile ikili ilişkilerin iyileşmesinin Yunanistan'ın tercihi olduğu söyledi ve Türk-Yunan işbirliğinin ürün verdiğini, bunun da her iki tarafın çıkarına olduğunu belirtti. Kıbrıs konusunda da konuşan Sözcü, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri Druças'ın yakın zamanda BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la görüştüğünü ve KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun gerilemeye neden olan tutumundan duyulan endişeyi dile getirdiğini kaydetti.