-"TÜRKİYE'NİN IRAK TOPRAKLARINI BOMBALAMASI NEFSİ MÜDAFADIR" BAĞDAT (A.A) - 01.09.2010 - Irak Savunma Bakanı Abdülkadir El Ubeydi, "Türkiye'nin Irak topraklarından Türkiye'ye sızan ve orada terörist eylemlerde bulunanları bombalaması nefsi müdafaadır. Bu bombardımanlar, Iraklı yapılara, köylere ve mallara zarar veriyorsa kabullenemez. Bu tür bombardıman ve operasyonların düzenlenmesi için karşılıklı anlayış ve işbirliğinin geliştirilmesi gerekir' dedi. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla verilen resepsiyona katılan Irak Savunma Bakanı Abdülkadir El Ubeydi, yaptığı konuşmada, Irak'ta terör saldırılarında yaralanan silahlı kuvvetler mensupları ve sivillerin Türkiye götürülerek tedavi ettirildiğini, Türkiye'nin bu iyiliklerini hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti. El Ubeydi, Irak silahlı kuvvetlerinin 2004'ten bu yana süren yapılandırma çalışmalarında rol üstlenen Türkiye ve Türk ordusuna Irak devleti ve hükümeti adına teşekkür etti. El Ubeydi, Irak ile Türkiye arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde Irak güvenlik güçlerine yönelik eğitim çalışmalarının sadece lojistik anlamda kalmasını istemediklerini, muharebe, hava ve deniz kuvvetlerini de kapsamasını temenni ettiklerini söyledi. El Ubeydi, Iraklı bazı resmi çevrelerin Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde üstlenen terör örgütü PKK hedeflerini bombalamasına karşı çıkışlarıyla ilgili bir soru üzerine, "Türkiye'nin Irak topraklarından Türkiye'ye sızan ve orada terörist eylemlerde bulunanları bombalaması nefsi müdafaadır. Bu bombardımanlar, Iraklı yapılara, köylere ve mallara zarar veriyorsa kabullenemez. Bu tür bombardıman ve operasyonların düzenlenmesi için karşılıklı anlayış ve işbirliğinin geliştirilmesi gerekir" diye konuştu. ABD'nin Irak'taki muharip güçlerini Irak'tan çekme işleminin dün itibariyle tamamlanmasının Irak'taki güvenliğe nasıl yansıyacağının sorulması üzerine El Ubeydi, Irak silahlı kuvvetleri olarak Amerikan muharip güçlerinin yerini almaya muktedir olduklarını söyledi. Iraklı muharip birliği tarafından yeri doldurulmadıkça hiçbir Amerikan muharip birliğinin çekilmediğine dikkati çeken El Ubeydi, "Irak'ta kalan Amerikan güçleri, danışmanlık yapacak, lojistik destek verecek ve lüzumu halinde özel durumlarda yardım edecektir. Irak silahlı kuvvetleri olarak iç güvenliğin yüzde 95'ini sağlayabiliriz. Dış tehlikelere karşı kara, top, füze ve helikopterli hava desteğiyle de güvenliğimizin en az yüzde 65'ini sağlayabiliriz" dedi. El Ubeydi, geçen dönemlerde yaptıkları birtakım çalışma ve operasyonlarda El Kaide'nin üst kademesini hedef aldıklarını ve örgütün birinci ve ikinci kademesini bitirdiklerini söyledi. El Kaide'nin maddi sıkıntı çektiğini ifade eden El Ubeydi, "Yürüttüğümüz çalışmalarla terörü destekleyen kaynakları kuruttuk. Terör örgütlerine olan dış desteği azaltmayı başardık. Terörist gruplara azda olsa bazı resmi olmayan örgüt ve kuruluşların desteği sürüyor" dedi. Bu arada, Iraklı güçlerin Amerikan güçleriyle ortak düzenledikleri operasyonlarda bugüne kadar El Kaide'nin Irak'taki üst düzey komutanlarından 48'inin etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor.