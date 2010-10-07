-"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM" İSTANBUL (A.A) - 10.07.2010 - Galatasaray'ın Denizlispor'dan transfer ettiği milli futbolcu Çağlar Birinci, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini belirterek, ''Elimden gelenin en iyisini yapıp bu formanın hakkını vermeye çalışacağım'' dedi. Galatasaray TV'de yayımlanan ''info@son aslan'' programına konuk olan Çağlar, büyük bir takıma geldiğinin farkında olduğunu belirterek, ''Buraya gelmek her futbolcu için çok farklı bir duygu. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Bunun için ayrı bir sevinç duyuyorum. Galatasaray gibi büyük bir takımda oynamaktan onur ve gurur duyuyorum'' dedi. Çağlar Birinci, futbola başlayan herkesin hayal ettiği takımlar olduğunu ifade ederek, ''Çocukluğumun takımı Galatasaray'dır. Hagi'li, Tugay'lı, Hakan Şükür'lü zamanlar...UEFA Kupası'nı kazanan kadro ve onların başarılarıyla büyüdük. O yüzden çocukken Galatasaray çok uzak geliyordu ama burada olmak için çok çalışmam gerektiğinin farkındaydım. Çalışmalarımın karşılığını Allah verdi ve böyle büyük bir kulübe geldim'' diye konuştu. Bütün futbolcuların sahaya başarılı olmak için çıktığını dile getiren Çağlar, ''Ben de bu formanın hakkını elimden geldiğince vermeye çalışacağım. Tabii ki kimse makine değil. İnişlerimiz, çıkışlarımız olacak ama elimden gelenin en iyisini yapıp bu formanın hakkını vermeye çalışacağım. Büyük bir camianın hedefleri hiçbir zaman küçük olmaz. Hedefim Galatasaray'da uzun yıllar kalmak. Kaldırabileceğim ne kadar kupa varsa hepsini kaldırmak istiyorum'' ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu anlatan Çağlar, kendisine güvenenlerin ve destek verenlerin yüzünü kara çıkartmayacağını da söyledi.