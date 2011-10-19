-"Türkiye'nin ekonomik tablosunu kıskanıyorum" İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - OECD Vergi Politikası ve Yönetimi Merkezi Başkanı Pascal Saint-Amans, Türkiye'nin ekonomik tablosuna bakarak kıskandığını söyledi. Saint-Amans, Ortadoğu-Kuzey Afrika (MENA) Vergi Forumu'nda yaptığı konuşmada, krizin asla harcanmaması, Arap Baharı sürecinde yaşananların da atlanmaması gerektiğini belirterek, bütün bunların büyüme için fırsat olarak kullanılmasını önerdi. Türkiye ekonomisinin son yıllarda kaydettiği başarılara değinen Saint-Amans, ''Türkiye'nin ekonomik tablosuna bakarak oldukça kıskanıyorum. Keşke OECD ülkelerinin çoğunun tablosu da böyle olsaydı. Siz vergiyi büyümek için bir yakıt olarak kullanabilirsiniz. Önemli olan vergi için doğru bir sistem oluşturmak. Eğer vergiler yatırıma elverişli bir şekilde yapılandırılırsa bu büyüme için çok önemli bir itici güç olacaktır'' diye konuştu. Türkiye'deki işsizlik rakamlarını da kıskandıklarını ifade eden Saint-Amans, Batı Avrupa'da ise işsizlik rakamlarının endişe verici olduğunu söyledi. Saint-Amans, verginin ülkenin kalkınması için büyük önem taşıdığını, ülkelerin vergi idaresini kullanarak önemli ilerlemeler elde edebileceğini dile getirerek, Türkiye'nin bunun için çok güzel bir örnek olduğunu, ülkelerin bu konuda birbirinden öğreneceği çok şey bulunduğunu vurguladı. Pascal Saint-Amans, en iyi vergi politikalarının yabancı sermayenin girişini kolaylaştıran politikalar olduğunu da ifade etti.