"Türkiye’nin dijital dönüşümüne kadın eli değecek"

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Ekim (DHA) – ​Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde hayata geçirilen “Geleceği Yazan Kadınlar” projesi kapsamında yazılım öğrenen kadın girişimciler Türkiye\'nin dijital dönüşümünde önemli bir rol oynayacak.

Projesnin ödül gecesinde en başarılı üç projenin sahibi kadınlara ödüllerini, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras verdi.

Gökçe Demir ve Hilal Şener, ‘Otizmo’ adlı projeleriyle gecenin birincilik ödülünün sahibi oldu. Proje, Turkcell ve TOBB önderliğinde ticarileşme aşamasında desteklenecek. Otizmo, giyilebilir cihaz aracılığıyla alınan sinyallerle otizm şüphesi durumunda teşhis edilmesine olanak veriyor.

60 şehirden 1359 kadın 2.3 milyon satır kod yazdı

Türkiye’nin dört bir yanından büyük ilgi toplayan projeye 60 şehirden 1359 kadın girişimci başvurdu. 1836 saat sınıf içi ve 46 bin 200 online eğitimlerin ardından 2 bin başarı belgesi dağıtıldı.

Proje boyunca 2,3 milyon satır kod yazıldı ve 170 bin kilometre yol kat edildi. 203 proje fikri ile il seçmeleri gerçekleştirilirken 70 iş danışmanı ile 3 gün birebir görüşme, 55 eğitmen ile 4 gün teknik danışmanlık destekleri verildi.

“Amacımız 500 bin kadını yazılımla buluşturmak”

Gecede bir konuşma yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şunları söyledi:

“Maalesef kadın işgücünün ekonomiye yeterli katkı sağlayamaması en önemli eksikliklerimizden, o yüzden özellikle kadınlarımızın Endüstri 4.0 döneminde yazılım becerilerini geliştirmeleri son derece kritik. Böylece ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projemiz ortaya çıktı. Önemli olan bu projeyi sürdürmek, 1500 değil, 15 bin, 150 bin, 500 bin kadını yazılımla buluşturmak.”

“Kadın ve erkek girişimci sayısı 50-50 olmalı”

Yazılımın ekonominin en kritik becerelerinden biri olduğunun altını çizen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise şöyle konuştu:

“Türkiye kalkınacaksa, zengin olacaksa, milli gelirimiz 25 bin dolara çıkacaksa, Türkiyenin gündemine, odak noktasına girişimciliği koymalıyız.

\"Kadın ve erkek girişimci sayısı yüzde 50-50 olmalı. Yoksulluk ve işsizlikten kurtulmanın yolu girişimcilerin artmasından geçiyor.

\"Her bir girişimci demek ortalama 10 kişiyi istihdam etmek demektir. Turkcell ile başladığımız proje ile içimizden milyar dolarlık genç kadınlarımız çıksın istiyoruz. Burada da en büyük destekçileri TOBB ve Turkcell olacak.\"

“Ben 81 milyon nüfuslu bir ülkede yaşamak istiyorum”

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, “Bugün ülkenin yarısı kadınlardan oluşuyor. Fakat TÜİK verilerine göre yüzde 28’i işgücüne katılıyor. Ben 40 milyonluk bir ülkede yaşamak istemiyorum. Ben 81 milyon nüfuslu bir ülkede yaşamak istiyorum. Artık uyanalım. Eğer uyanırsak, daha iyi bir ülkede yaşayacağız” dedi.

“Dünyayı girişimci kadınlar yönetecek”

Geleceği yazan Kadınlar ödül törenine konuk konuşmacı olarak katılan dünyaca ünlü girişimci Draper Üniversitesi’nin kurucusu ABD’li yatırımcı Tim Draper da kadın girişimcilere hayranlık duyduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Dünyayı değiştirecek, hakim olacak kişiler girişimci kadınlardır. Günümüz dünyasında teknoloji her şeyi değiştirdi ve iletişim daha önemli hale geldi.

\"Görüyoruz ki kadınlar iletişimde çok güçlü, daha iyi anlıyor ve değişimi sağlıyorlar. Kadın girişimcilere tavsiyem, çevrenizde sizi eleştiren olumsuz düşünenlere aldırış etmeyin.

\"Kötü bir şey söylüyorlarsa olumlu düşünün ve bunu işinizde fırsata çevirin. Dayanıklı olun. İşinize devam edin ve dünyayı değiştirin.\" (Fotoğraflı)