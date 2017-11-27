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Ekonomi

"Türkiye’nin AB katılım süreci tam üyelik hedefi doğrultusunda devam ettirilmeli"

İstanbul, 27 Kasım (DHA) – İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV) Avrupa Birliği temaslarında, "Türkiye’nin AB katılım sürecinin tam üyelik hedefi doğrultusunda devam ettirilmesinin" önemine dikkat çekildi

27 Kasım 2017 18:49

İstanbul, 27 Kasım (DHA) – İktisadi Kalkınma Vakfı\'nın (İKV) Avrupa Birliği temaslarında, \"Türkiye’nin AB katılım sürecinin tam üyelik hedefi doğrultusunda devam ettirilmesinin\" önemine dikkat çekildi.
İKV Brüksel temsilciğinde “Türkiye ve AB arasındaki Mülteci İşbirliği ve Türkiye’nin AB Katılım Süreci” başlıklı bir toplantıya katılan İKV Başkanı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve beraberindeki heyet toplantının yanısıra bir dizi temaslarda bulundu.
Toplantının açış konuşması İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Avrupa Komisyonu Türkiye Masası Şefi Patrick Paquet ve AP Üyesi Miltiadis Kyrkos tarafından gerçekleşti.
Söz konusu toplantıya Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi ve AB Dış İlişkiler Servisi gibi AB kurumları yetkililerinin yanı sıra, düşünce kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve basın temsilcileri katıldı.
Panelde Türkiye ve AB’den uzman ve araştırmacılar, mülteci işbirliği ile Türkiye ve AB ilişkileri konusunu ele aldılar.
Toplantıda Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin durumu, AB’nin bu konuda yaptığı katkı ve Türkiye ile AB arasındaki ortak çalışma alanları tartışıldı.
Türkiye ve AB arasında mülteci konusundaki işbirliğinin sorunlara rağmen devam ettiği saptamasının yapıldığı panelde, Türkiye’nin AB katılım sürecinin tam üyelik hedefi doğrultusunda devam ettirilmesinin önemine dikkat çekildi.
Başkan Zeytinoğlu temaslarının ikinci gününde Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü Türkiye Masası yetkilileri ve Avrupa Parlamentosu Üyeleri ile görüştü.
Başkan Zeytinoğlu görüşmelerinde, Türkiye’nin AB süreci hakkında bilgi verdi ve tam üyelik hedefi doğrultusunda AB müzakerelerinin yeniden canlandırılması ihtiyacına dikkat çekti.
Başkan Zeytinoğlu, AB’nin Türkiye için katılım öncesi fonlarda kesintiye gitmesini eleştirdi ve iki taraf arasında yeniden pozitif bir gündem yaratılması için özellikle gümrük birliğinin güncellenmesi müzakerelerinin önemli bir katkı sağlayabileceğini vurguladı.
Başkan Zeytinoğlu, İKV olarak önümüzdeki dönemde Brüksel ve diğer AB Başkentlerinde çeşitli faaliyetler düzenleneceğini ve bir sivil toplum örgütü olarak İKV bünyesinde, Türkiye’nin AB’de hak ettiği yeri alması için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

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