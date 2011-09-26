-"Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey var" LONDRA (A.A) - 26.09.2011 - İngiltere İş, Yenilik ve Yetenekler Bakanı Vince Cable, Türkiye'nin ekonomik göstergeleri ve durumundan etkilendiklerini söyleyerek, "Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey var" dedi. İngiltere'deki koalisyon hükümetinin küçük ortağı Liberal Demokrat Parti'nin milletvekili Cable bugün başlayacak Türkiye temaslarından önce AA'ya konuştu. 4 günlük ziyaretinin, Türkiye'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimden sonra bu ülkeye İngiltere'den bakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğuna dikkati çeken Cable, beraberinde 15 kişilik bir işadamı heyetiyle Türkiye ziyaretini gerçekleştireceğini ifade etti. Ziyaretinin amacının, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı David Cameron arasında, geçen yıl Cameron'ın Türkiye ziyaretinde güncellenerek yeniden imzalanan stratejik ortaklığın geliştirilmesi olduğunu belirten Vince Cable, ayrıca iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların daha da artırılmasının hedeflendiğini bildirdi. İngiltere'deki koalisyon hükümeti döneminde İngiltere ile Türkiye arasındaki ticaretin iki katına çıkartılması hedefini anımsatan Cable, bu hedefe ulaşılması için şimdiye kadar neler yapıldığı sorusu üzerine, "Benim ziyaretim bu hedefe ulaşılması için atılan adımlardan biri" yanıtını verdi. Cable, ticaret ve yatırımlar konusunda İngiltere'nin gelişmekte olan pazarlara yönelik ilgisine dikkati çekerek, Türkiye'nin de bu ülkelerden biri olduğunu kaydetti ve şöyle konuştu: "Türkiye'nin başarılarına saygımız büyük. Türkiye muhtemelen şu anda dünyada en hızlı büyüyen ülke. Bunu, düşük enflasyon, siyasi istikrar, demokratik bir hükümet ile sağladı. Bunlar Türkiye'yi çok etkileyici bir ülke yapıyor. Dolayısıyla, Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." Türk ekonomisinde bu yılın ilk yarısındaki yüzde 10,2'lik büyümenin hatırlatılması üzerine de Cable, Türkiye'deki ekonomik büyüme ile gelişmelerden "etkilendiklerini" belirterek, "Dünyanın ekonomik koşulları şu anda zor. Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey var" dedi. -"Engellerin kaldırılmasını isterim"- "İngiltere'ye gelişlerde Türk işadamlarının bazen zamanında vize alamadıkları için toplantılara yetişemediklerinin hatırlatılması ve Türkiye ziyaretinde işadamlarına yönelik vize kolaylığına ilişkin bir şey yapılıp yapılmayacağının" sorulması üzerine, Cable şunları ifade etti: "Etkili sınır kontrolünü sağlayacak bir göç politikası oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak aynı zamanda bunun yurtdışından gelen öğrencilere ve işadamlarına açık olmasını istiyoruz. Eğer, vize konusunda zorluklar yaşayan Türk işadamları varsa, bunun nedenini, bunun Büyükelçilikten mi yoksa Londra'dan mı kaynaklanan bir sorun olduğunu öğrenmek isterim ve bu engellerin en kısa zamanda kaldırılmasını isterim." -"Kısa vadede avro bölgesinde olmamanın faydasını görüyoruz"- Ülkesinin Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteği de anımsatan Cable, Türkiye'nin müzakerelere devam etmesinin sağlanması gerektiğini bildirdi. Cable, AB'deki mevcut ekonomik krizin, AB'nin üye olmayan Türkiye gibi ülkelere yönelmelerini sağlamasını ümit ettiğini kaydederek, "Umarım ekonomik durum, Türkiye'nin kabulünü engelleyen bazı ülkelerin tavrını olumlu yönde değiştirir" dedi. Türkiye'nin dinamik ekonomisiyle AB'ye katkısının büyük olacağını kaydeden Cable, Türkiye'nin AB'ye üye olmasının İngiltere ile ticari ve ekonomik ilişkileri daha da geliştireceğini bildirdi. İngiliz ekonomisinin Avro bölgesindeki birçok Avrupa ülkesine göre daha iyi durumda olduğunu belirten Cable, bu dönemde "güvenirliği" sağlamanın önemli olduğunu söyledi. Türkiye gibi "doğrudan değil, dolaylı olarak" avro bölgesindeki ekonomik krizden etkilendiklerini kaydeden Vince Cable, "İngiltere, kısa vadede avro bölgesinde olmamanın faydasını görüyor. Çünkü para birimimizde esneklik sağlayabiliyoruz. Uzun vadede ise ne olacağını kim bilebilir ki" dedi. İngiltere'deki ekonomik göstergeler dikkate alındığında "çift dipli resesyon" riski olup olmadığının sorulması üzerine de Vince Cable, "Çift dipli resesyon mümkün, bütün Batı ülkelerinde mümkün ancak şu anda olası gözükmüyor. Daha büyük endişe, yeteri kadar hızlı büyüyememek" yanıtını verdi. Geçen yıl resesyondan çıkan İngiliz ekonomisindeki büyüme oranı yüzde 0,5 civarında. -İngiliz siyasetinin etkin ismi- Vince Cable İngiliz siyasetindeki etkin isimler arasında yer alıyor. 1997'den bu yana İngiliz Parlamentosunda bulunan ve Liberal Demokrat Parti'nin Twickenham milletvekili olan 68 yaşındaki Cable, 1970'li yıllarda İşçi Partisi'nin üyesiydi. 1982 yılında Liberal Demokrat Parti'yi kuran Sosyal Demokrat Parti'ye katılan Cable, 2006 yılında Liberal Demokrat Parti'nin genel başkan yardımcılığına seçildi. 2003-2010 yıllarında Liberal Demokrat Partinin ekonomi konusundaki sözcüsü olan Cable, Cambridge Üniversitesi mezunu. Vince Cable, Mayıs 2010'da İngiltere'de yapılan genel seçimin ardından oluşturulan Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyon hükümetinde İş, Yenilik ve Yetenekler Bakanı olarak görev yapmaya başladı. Cable'ın ülkede yapılan kamu kesintileri ve vergi artışları gibi konularda kimi zaman yaptığı açıklamalar, koalisyon hükümetinde Liberal Demokrat Parti ile Muhafazakar Parti arasındaki görüş ayrılıklarını ortaya koyuyor. Bakan olduktan sonra Hindistan, Çin, Brezilya ve Rusya'ya giden Vince Cable, Türkiye'den sonraki ziyaretini ise Endonezya'ya yapmayı planlıyor. Cable'ın başında olduğu bakanlıkta, İngiliz ekonomisinde büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması, ekonominin sektörler ve bölgelerde yeniden dengelenmesi, iç-dış ticaret ve yatırımlarla özel sektörün ve ekonominin desteklenmesi gibi konular için çalışılıyor.