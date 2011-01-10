-"TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A 31 BİN KAÇAK GÖÇMEN GEÇTİ" ATİNA (A.A) - 10.01.2011 - AB Sınırları Koruma Ajansı FRONTEX'in raporuna göre, 2010 yılı ocak-eylül ayları arasında, Türkiye'den karayoluyla Yunanistan'a 31 bin kaçak göçmenin geçiş yaptığı bildirildi. Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesinde yeralan habere göre raporda kaçak göçmen sorunu ''AB tarihinde emsali bulunmayan'' sözleriyle nitelendirildi. Kaçak göçmenler ile şebekelerin deniz yolundan çok artık karayolunu tercih ettiklerine dikkat çekilirken, Meriç bölgesinin de AB için ana geçiş kapısı halini aldığı belirtildi. Kastanies-Nea Vissa bölgesinde çekilmesi planlanan 12,5 kilometrelik tel örgüye de atıfta bulunulan raporda, yalnızca bu bölgeden günde ortalama 350 kaçak göçmenin Yunanistan topraklarına geçiş yaptığı vurgulandı. Öte yandan, Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanı Hristos Papuçis, Atina'da yayımlanan Real News gazetesine yaptığı açıklamada, ülkede illegal olarak bulunan göçmenlerin, kendi rızalarıyla ya da zorunlu olarak ülkelerine iade edileceklerini anlamaları gerektiğini bildirdi. Avrupa'nın tel örgü çekilmesi konusundaki tepkilerine de değinen Papuçis, ''Sınırların korunması ve kontrolü, milli egemenlik konusudur'' ifadesini kullandı. Yunanlı Bakan, tel örgü çekilmesinin, kaçak göç sorunu ile mücadele çerçevesinde uygulanacak olan bir dizi önlemden biri olduğunu sözlerine ekledi.