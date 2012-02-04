-"Türkiye'de kurulan füze radar sistemleri gereksiz" MÜNİH (A.A) - 04.02.2012 - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'de kurulan füze radar sisteminin gereksiz olduğunu söyledi. Lavrov, 48. Münih Güvenlik Konferansında yaptığı konuşmada, ABD'nin Doğu Avrupa'da kurmak istediği füze savunma sistemlerinin ülkesinde alarm çanlarını çaldırdığını belirterek, bu konudaki endişeleri gözardı edildiği sürece görüşmelerde bir ilerleme sağlanabileceğine inanmadığını ifade etti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da Türkiye'de kurulan füze radar sisteminin hiçbir ülkeye karşı bir tehdit oluşturmayacağını söylediğine işaret eden Lavrov, "Türkiye'de kurulan füze radar sistemleri gereksiz. Acaba Amerika bu sistemleri hiç kimseye karşı kullanamayacağının farkında mı?" şeklinde konuştu. Yine de olayı büyütmediklerini ve görüşme kapısını açık tuttuklarını kaydeden Lavrov, NATO'nun doğuya doğru genişlemesini de bir tehdit olarak görmediklerini, ancak kurallar gereği gerekli önlemleri almak durumunda olduklarını söyledi. Arap Birliği'nin Suriye konusunda almak istediği kararları destekleyip desteklemediğinin sorulması üzerine de Lavrov, Suriye halkını her zaman desteklediklerini ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın da dostu olmadıklarını, ancak bu ülkede farklı silahlı grupların da bulunduğunu ve halka yönelik şiddetin sadece hükümet birlikleri tarafından gerçekleştirilmediğini belirtti. Arap Birliği'nin, Suriye'de şiddetin önlenmesini ve dışardan bu ülkeye yönelik müdahale olmamasını istediğine işaret eden Lavrov, kendilerinin bu isteklere uygun olarak hazırladığı bir karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde gerekli desteği bulmadığını, Batılı ülkeler tarafından hazırlanan diğer bir karar tasarısına da kendilerinin, askeri müdahaleyi dışlamadığı için karşı çıktığını ifade etti. Reddettikleri karar tasarısının Suriye'deki hükümet birliklerinin silah bırakmasını da öngördüğünü, ancak ülkedeki diğer silahlı grupları ele almadığını kaydeden Lavrov, hazırlanacak karar tasarısında bunun da dikkate alınması ve bu konulara daha fazla açıklık getirilmesi gerektiğini söyledi. Suriye'ye silah sevkıyatı yapmalarının bu ülkedeki ve bölgedeki durumu daha da gergin hale getirip getirmediğinin sorulması üzerine de Lavrov, "Suriye'ye yönelik silah satışlarımız bölgedeki dengeleri bozmuyor ve uluslararası yasalara da aykırı değil" diye konuştu. Lavrov, Suriye'ye sattıkları silahların büyük silahlar olduğuna dikkati çekerek, bunların ülkedeki güncel çatışmalarda kullanılmadığını belirtti. Avrupa ülkelerini Rusya'ya müdahale etmekle de eleştiren Lavrov, dünyadaki tüm ülkeleri işbirliğine davet ettiklerini, ancak Rusya'da yaşanan transformasyon sürecinin hızının ülkesindeki şartlara bağlı olduğunu ve dışardan müdahalelerle değişmeyeceğini sözlerine ekledi.